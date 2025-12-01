Portronics ने भारत में लिथियस सेल की लॉन्च, बिल्ट-इन USB-C चार्जिंग पोर्ट फीचर से है लैस

USB-C rechargeable Lithius Cell: भारत के लीडिंग कंज्यूमर टेक्नोलॉजी ब्रांड, पोर्ट्रोनिक्स ने आज अपनी लिथियस सेल पेश की है, जो एक रिचार्जेबल लिथियम-आयन बैटरी सीरीज़ है जो AA और AAA वेरिएंट में उपलब्ध है। कहा जाता है कि इन बैटरियों को आसान, टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाले परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइन किया गया है।
USB-C rechargeable Lithius Cell: भारत के लीडिंग कंज्यूमर टेक्नोलॉजी ब्रांड, पोर्ट्रोनिक्स ने आज अपनी लिथियस सेल पेश की है, जो एक रिचार्जेबल लिथियम-आयन बैटरी सीरीज़ है जो AA और AAA वेरिएंट में उपलब्ध है। कहा जाता है कि इन बैटरियों को आसान, टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाले परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइन किया गया है।
बैटरी में बिल्ट-इन USB-C चार्जिंग पोर्ट होता है जिससे बाहरी चार्जर या डॉक की ज़रूरत खत्म हो जाती है। लिथियस सेल एक स्टेबल 1.5V आउटपुट देता है, जिससे घर और ऑफिस के डिवाइस के लिए भरोसेमंद परफॉर्मेंस मिलती है। हर सेल में एक स्मार्ट LED इंडिकेटर होता है जो चार्जिंग के दौरान ब्लिंक करता है और पूरी तरह चार्ज होने पर स्टेबल हो जाता है।इस सीरीज़ में एक लीक-प्रूफ़ मज़बूत शेल है जो बिना फटे प्रेशर झेल सकता है।
रिचार्जेबल लिथियम-आयन बैटरी सीरीज़ में शॉर्ट-सर्किट से बचाव, ओवर-वोल्टेज रेजिस्टेंस, सर्ज प्रोटेक्शन, ओवरहीटिंग कंट्रोल और ओवर-डिस्चार्ज सिक्योरिटी जैसी मल्टी-लेयर प्रोटेक्शन शामिल है। यह डिज़ाइन बैटरी और जिस डिवाइस को यह पावर देती है, दोनों की लंबी उम्र पक्का करता है। सेल लंबे समय तक आराम करने पर भी चार्ज बनाए रखते हैं।
इसके दो वेरिएंट हैं: लिथियस सेल AAA वेरिएंट की कैपेसिटी 440mAh (666mWh) है, और लिथियस सेल AA वेरिएंट की कैपेसिटी 1480mAh (2220mWh) है। पोर्ट्रोनिक्स लिथियस सेल AAA USB-C रिचार्जेबल लिथियम-आयन बैटरी (पेयर) की कीमत Rs 499 है, जबकि लिथियस सेल AA USB-C रिचार्जेबल लिथियम-आयन बैटरी (पेयर) की कीमत Rs 449 है। ये बैटरी पोर्ट्रोनिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट, बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और कुछ चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर से खरीदने के लिए उपलब्ध हैं।