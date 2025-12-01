  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Portronics ने भारत में लिथियस सेल की लॉन्च, बिल्ट-इन USB-C चार्जिंग पोर्ट फीचर से है लैस

Portronics ने भारत में लिथियस सेल की लॉन्च, बिल्ट-इन USB-C चार्जिंग पोर्ट फीचर से है लैस

USB-C rechargeable Lithius Cell: भारत के लीडिंग कंज्यूमर टेक्नोलॉजी ब्रांड, पोर्ट्रोनिक्स ने आज अपनी लिथियस सेल पेश की है, जो एक रिचार्जेबल लिथियम-आयन बैटरी सीरीज़ है जो AA और AAA वेरिएंट में उपलब्ध है। कहा जाता है कि इन बैटरियों को आसान, टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाले परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइन किया गया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

USB-C rechargeable Lithius Cell: भारत के लीडिंग कंज्यूमर टेक्नोलॉजी ब्रांड, पोर्ट्रोनिक्स ने आज अपनी लिथियस सेल पेश की है, जो एक रिचार्जेबल लिथियम-आयन बैटरी सीरीज़ है जो AA और AAA वेरिएंट में उपलब्ध है। कहा जाता है कि इन बैटरियों को आसान, टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाले परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइन किया गया है।

पढ़ें :- BCCI दूसरे वनडे वाले दिन करेगा इमरजेंसी मीटिंग, गंभीर-अगरकर की लग सकती है क्लास

बैटरी में बिल्ट-इन USB-C चार्जिंग पोर्ट होता है जिससे बाहरी चार्जर या डॉक की ज़रूरत खत्म हो जाती है। लिथियस सेल एक स्टेबल 1.5V आउटपुट देता है, जिससे घर और ऑफिस के डिवाइस के लिए भरोसेमंद परफॉर्मेंस मिलती है। हर सेल में एक स्मार्ट LED इंडिकेटर होता है जो चार्जिंग के दौरान ब्लिंक करता है और पूरी तरह चार्ज होने पर स्टेबल हो जाता है।इस सीरीज़ में एक लीक-प्रूफ़ मज़बूत शेल है जो बिना फटे प्रेशर झेल सकता है।

रिचार्जेबल लिथियम-आयन बैटरी सीरीज़ में शॉर्ट-सर्किट से बचाव, ओवर-वोल्टेज रेजिस्टेंस, सर्ज प्रोटेक्शन, ओवरहीटिंग कंट्रोल और ओवर-डिस्चार्ज सिक्योरिटी जैसी मल्टी-लेयर प्रोटेक्शन शामिल है। यह डिज़ाइन बैटरी और जिस डिवाइस को यह पावर देती है, दोनों की लंबी उम्र पक्का करता है। सेल लंबे समय तक आराम करने पर भी चार्ज बनाए रखते हैं।

इसके दो वेरिएंट हैं: लिथियस सेल AAA वेरिएंट की कैपेसिटी 440mAh (666mWh) है, और लिथियस सेल AA वेरिएंट की कैपेसिटी 1480mAh (2220mWh) है। पोर्ट्रोनिक्स लिथियस सेल AAA USB-C रिचार्जेबल लिथियम-आयन बैटरी (पेयर) की कीमत Rs 499 है, जबकि लिथियस सेल AA USB-C रिचार्जेबल लिथियम-आयन बैटरी (पेयर) की कीमत Rs 449 है। ये बैटरी पोर्ट्रोनिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट, बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और कुछ चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर से खरीदने के लिए उपलब्ध हैं।

पढ़ें :- कोच गंभीर की कुर्सी जानी तय! इस दिग्गज को BCCI सौंप सकता है जिम्मेदारी
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Portronics ने भारत में लिथियस सेल की लॉन्च, बिल्ट-इन USB-C चार्जिंग पोर्ट फीचर से है लैस

Portronics ने भारत में लिथियस सेल की लॉन्च, बिल्ट-इन USB-C चार्जिंग पोर्ट...

फोन में एक्टिव सिम न होने पर नहीं चलेगा WhatsApp, सरकार के नए नियम से बदल जाएगा डिजिटल मैसेजिंग का तरीका

फोन में एक्टिव सिम न होने पर नहीं चलेगा WhatsApp, सरकार के...

मंगलुरु के युवा इंजीनियर ने बनाया अनोखा AI-powered device, पेट में गुड़गुड़ होने पर कर देता है खाना ऑर्डर

मंगलुरु के युवा इंजीनियर ने बनाया अनोखा AI-powered device, पेट में गुड़गुड़...

Edifier Airpulse A60 ने डेस्कटॉप Hi-Fi ब्लूटूथ स्पीकर हुए लॉन्च, जानें कीमत और डिजाइन

Edifier Airpulse A60 ने डेस्कटॉप Hi-Fi ब्लूटूथ स्पीकर हुए लॉन्च, जानें कीमत...

Amazon Created Stir : कंपनी के एक हजार से ज्यादा स्टाफ ने CEO को लिखा खुला खत, कहा- हमारा भविष्य खत्म कर देगा AI

Amazon Created Stir : कंपनी के एक हजार से ज्यादा स्टाफ ने...

भारत के टेलीकॉम सेक्टर में Jio का दबदबा बरकरार, VI ने खोये 20 लाख यूजर्स

भारत के टेलीकॉम सेक्टर में Jio का दबदबा बरकरार, VI ने खोये...