क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी में धमाल मचाएगा Portronics नया वायरलैस स्पीकर, कीमत भी ज्यादा नहीं!

Speakers for Christmas and New Year parties: अगर आप क्रिसमस या न्यू ईयर 2026 की पार्टी अपने घर पर रखने वाले हैं तो Portronics नया वायरलैस स्पीकर आपकी पार्टी को धमाकेदार बना सकता है। आयरन बीट्स 5 प्राइम 250W वायरलेस पार्टी स्पीकर कॉम्पैक्ट, आसानी से कैरी होने वाली बॉडी में परफॉर्मेंस और स्टाइल का कॉम्बिनेशन है। यह हाउस पार्टियों, गैदरिंग, आउटडोर इवेंट्स, कराओके नाइट्स और म्यूज़िक लवर्स के लिए एकदम सही है।

Portronics का आयरन बीट्स 5 प्राइम स्पीकर 250W पावर आउटपुट से चलता है और इसमें डुअल 8-इंच सबवूफर और पोर्ट्रोनिक्स की सिग्नेचर बास बूस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके साथ एक वायरलेस UHF कराओके माइक भी आता है जो एंटरटेनमेंट को और बेहतर बनाता है, जबकि इको कंट्रोल फीचर स्टूडियो जैसे कराओके फील के लिए वोकल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। यह ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है और इसमें दो यूनिट्स को कनेक्ट करने के लिए TWS मोड भी इंटीग्रेटेड है। स्पीकर में गिटार इनपुट और इको कंट्रोल भी शामिल है, जबकि USB, Aux-in और ज़्यादा वायर्ड प्लेबैक ऑप्शन आसान कम्पैटिबिलिटी सुनिश्चित करते हैं। 8,000 mAh की बैटरी स्पीकर को 6 घंटे तक का प्लेटाइम देती है।

डिज़ाइन की बात करें तो, स्पीकर में स्लीक किनारे, एक टेक्सचर्ड फ्रंट ग्रिल और एक लंबा LED स्ट्रिप है। इसके डुअल ड्राइवर स्माइली डायनामिक RGB LED से जगमगाते हैं, जिससे पार्टियां और भी ज़्यादा चमकदार और मज़ेदार हो जाती हैं। इसमें एक आसानी से पकड़ने वाला हैंडल और स्मूथ-ग्लाइड व्हील्स हैं जो इसे घर के अंदर या बाहर ले जाना आसान बनाते हैं। यह स्पीकर 13,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेगा। यह ब्लैक फिनिश में आता है और इस पर 12 महीने की वारंटी मिलेगी। ग्राहक इसे पोर्ट्रोनिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट, बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और पूरे भारत के बड़े ऑफलाइन रिटेल स्टोर से खरीद सकते हैं।