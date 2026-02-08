Samsung Galaxy S26 सीरीज की भारत में इस दिन से शुरू होगी प्री-बुकिंग, नोट कर लें DATE

Samsung Galaxy S26 series : सैमसंग की Galaxy S26 सीरीज का भारत में लंबे समय इंतजार हो रहा है। अब गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट का एक पोस्टर सामने आया है। साथ ही अपकमिंग स्मार्टफोन सीरीज की प्री-रिज़र्वेशन/बुकिंग की तारीख सामने आ चुकी है। आइए जानते हैं कि भारतीय यूजर्स के लिए Galaxy S26 सीरीज की प्री-रिज़र्वेशन कब शुरू होंगे और इसके लिए कितन भुगतान करना होगा।

लीक्स के अनुसार, भारत में गैलेक्सी S26 सीरीज़ के लिए प्री-बुकिंग 11 फरवरी या 12 फरवरी, 2026 को शुरू होगी। एक टिपस्टर ने बताया कि ग्राहक ₹2,000 देकर डिवाइस को प्री-बुक कर पाएंगे। यह प्री-बुकिंग की रकम और टाइमलाइन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनलों पर लागू होगी। भारत में, गैलेक्सी S25 सीरीज़ Flipkart, सैमसंग इंडिया वेबसाइट और Amazon इंडिया पर ऑनलाइन उपलब्ध थी, और गैलेक्सी S26 सीरीज़ के लिए भी इसी तरह की सेल्स स्ट्रेटेजी की उम्मीद है।

इस बारे में एक पोस्टर सोशल मीडिया पर लीक हुआ है। पोस्टर के ऊपर “नेक्स्ट लेवल प्राइवेसी” टैगलाइन है, जबकि बीच में गैलेक्सी S26 अल्ट्रा का फ्रंट डिज़ाइन दिख रहा है। पोस्टर से संकेत मिलते हैं कि डिवाइस में बीच में एक पंच-होल फ्रंट कैमरा, चारों तरफ पतले और सिमेट्रिकल बेज़ेल्स, और वॉल्यूम रॉकर के साथ पावर बटन दाईं ओर दिए गए हैं। पावर बटन डेडिकेटेड AI बटन का काम भी कर सकता है।

“नेक्स्ट लेवल प्राइवेसी” टैगलाइन सैमसंग के हाल ही में टीज़ किए गए “गैलेक्सी प्राइवेसी लेयर” के साथ मेल खाती है, यह एक ऐसा फीचर है जिसे यूज़र्स को शोल्डर सर्फिंग से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी यह आस-पास के लोगों को आपके टाइप करते समय, पढ़ते समय या अपने डिवाइस को अनलॉक करते समय आपकी स्क्रीन पर झांकने से रोकता है।

बताया जा रहा है कि अगर कोई आपकी स्क्रीन को साइड से देखने की कोशिश करता है, तो यह फीचर डिस्प्ले के कुछ हिस्सों को ऑटोमैटिकली ब्लैक ओवरले से ब्लॉक कर देगा। उम्मीद है कि गैलेक्सी S26 सीरीज़ इस फीचर के साथ लॉन्च होने वाली पहली सीरीज़ होगी। लीक्स ने यह भी कन्फर्म किया है कि आने वाली गैलेक्सी बड्स 4 सीरीज़ भारत में गैलेक्सी S26 सीरीज़ के साथ लॉन्च होगी। पिछली रिपोर्ट्स के अनुसार, गैलेक्सी S26 सीरीज़ को 25 फरवरी, 2026 को लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, इस टाइमलाइन को अब टिपस्टर ने भी दोहराया है।