  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Pre-Monsoon 2026 : ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय होगा ,  प्री-मानसून बादलों का असर भी दिखाई पड़ेगा

Pre-Monsoon 2026 : ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय होगा ,  प्री-मानसून बादलों का असर भी दिखाई पड़ेगा

पश्चिमी विक्षोभों की लगातार सक्रियता की वजह से उत्तर-पश्चिम भारत में बार-बार बारिश, तेज हवाएं और आंधी-तूफान का दौर बना हुआ है। मौसम की लुका छिपी के बीच पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) को लेकर एक बार फिर अलर्ट जारी किया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Pre-Monsoon 2026 :  पश्चिमी विक्षोभों की लगातार सक्रियता की वजह से उत्तर-पश्चिम भारत में बार-बार बारिश, तेज हवाएं और आंधी-तूफान का दौर बना हुआ है। मौसम की लुका छिपी के बीच पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) को लेकर एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। इसके कल 27 और 28 मार्च को सक्रिय होने की संभावना है, जिसका असर देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ तेज हवाएं चलने लगेंगी, और प्री-मानसून बादलों का असर भी दिखाई पड़ेगा। कहीं-कहीं पॉकेट में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इस दौरान बादल गरजने और तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश होने की भी संभावना है।

पढ़ें :- UP Hailstorm Alert : यूपी में मौसम का यू-टर्न, 11 जिलों में ओले गिरने व 15 में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) को लेकर एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। उत्तर-पश्चिमी भारत में मार्च के बाकी दिनों में लगातार बारिश और तूफ़ान का दौर जारी रहने की उम्मीद है, जिससे लू की स्थिति दूर रहेगी। इस क्षेत्र में, जहाँ महीने की शुरुआत में तापमान में तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई थी, मार्च के मध्य से मौसम के मिजाज में काफ़ी बदलाव आया है।

इसके बाद से ही मौसम लगातार सक्रिय बना हुआ है. रुक-रुक कर हो रही प्री-मॉनसून बारिश और आंधी-तूफान के कारण तापमान ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है।  इन बार-बार होने वाले बदलावों की वजह से फिलहाल मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना हुआ है। आने वाले दिनों में भी मौसम के ऐसे ही बने रहने के आसार हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पश्चिम एशिया में संकट के बीच नायरा एनर्जी ने बढ़ाया पेट्रोल-डीजल के दाम, जानिए कितने रुपये बढ़े दाम

पश्चिम एशिया में संकट के बीच नायरा एनर्जी ने बढ़ाया पेट्रोल-डीजल के...

अखिलेश बोले: हमारी एक विधायक को गुमराह कर लिया गया, कहां FIR करें, Mou भी पर उठाएं सवाल: कहा मैनें अपने घर में दो चूल्हें बनवा लिये है।

अखिलेश बोले: हमारी एक विधायक को गुमराह कर लिया गया, कहां FIR...

ममता बनर्जी, बोलीं-राम सबके हैं, कानून-व्यवस्था से नहीं होने दूंगी खिलवाड़, 'रामनवमी' पर भाजपा के जुलूस को लेकर चढ़ा पश्चिम बंगाल का सियासी पारा

ममता बनर्जी, बोलीं-राम सबके हैं, कानून-व्यवस्था से नहीं होने दूंगी खिलवाड़, 'रामनवमी'...

Pre-Monsoon 2026 : ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय होगा ,  प्री-मानसून बादलों का असर भी दिखाई पड़ेगा

Pre-Monsoon 2026 : ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय होगा ,  प्री-मानसून बादलों...

Jal Jeevan Mission Scam : सीएम योगी का जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ा एक्शन, 12 इंजीनियर सस्पेंड, चार के खिलाफ विभागीय जांच, तीन को नोटिस व सात का तबादला

Jal Jeevan Mission Scam : सीएम योगी का जीरो टॉलरेंस नीति के...

'नारायण मूर्ति' की कंपनी 'इंफोसिस' ने दो अमेरिकी कंपनियों का किया अधिग्रहण

'नारायण मूर्ति' की कंपनी 'इंफोसिस' ने दो अमेरिकी कंपनियों का किया अधिग्रहण