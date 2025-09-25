  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में की पूजा- अर्चना, मथुरा में करेंगी श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में की पूजा- अर्चना, मथुरा में करेंगी श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पूजा-अर्चना की। राष्ट्रपति मुर्मू वृंदावन में सुदामा कुटी भी जाएंगी और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान पर दर्शन करेंगी। इससे पहले, बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रपति ने दृश्य कला में उनके असाधारण योगदान के लिए 20 उत्कृष्ट कलाकारों को पुरस्कार प्रदान किए।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने गुरुवार को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर (Banke Bihari Temple) में पूजा-अर्चना की। राष्ट्रपति मुर्मू वृंदावन में सुदामा कुटी (Sudama hut) भी जाएंगी और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान (Sri Krishna Birthplace) पर दर्शन करेंगी। इससे पहले, बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी (64th National Art Exhibition) के पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रपति ने दृश्य कला में उनके असाधारण योगदान के लिए 20 उत्कृष्ट कलाकारों को पुरस्कार प्रदान किए। इस कार्यक्रम में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल और ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष नंद लाल ठाकुर भी शामिल हुए। इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि उनका काम अन्य कलाकारों को प्रेरित करेगा।

पढ़ें :- सबसे कर्म उम्र में सुपरस्टार मोहनलाल ने पाया दादा साहब फाल्के पुरस्कार, मंगलवार को राष्ट्रपति ने किया पुरस्कृत

राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय परंपरा में कला को लंबे समय से एक आध्यात्मिक साधना (spiritual practice) माना जाता रहा है। कला न केवल सौंदर्यबोध का माध्यम है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने और एक अधिक संवेदनशील समाज के निर्माण का एक सशक्त माध्यम भी है। उन्होंने इस बात की सराहना की कि कलाकार अपनी दूरदर्शिता और कल्पनाशीलता (Vision and imagination) का उपयोग करके एक नए भारत की छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। कलाकारों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, राष्ट्रपति ने ललित कला अकादमी द्वारा पहली बार कलाकृतियों को बिक्री के लिए रखे जाने की पहल का स्वागत किया, जिससे एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि इससे कलाकारों को वित्तीय सहायता मिलेगी और हमारी रचनात्मक अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी। कला प्रेमियों को न केवल कलाकृतियों की सराहना करनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपने साथ घर भी ले जाना चाहिए। हम सभी को एक आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति के रूप में भारत की पहचान को मज़बूत करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कला किसी भी राष्ट्र की पहचान का प्रतिबिंब होती है। कला और कलाकारों का समर्थन हमारी राष्ट्रीय भावना और चेतना को मज़बूत करता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

गंभीर आरोपों में घिरीं IAS अर्पणा यू को कैसे मिल रही है महत्वपूर्ण पोस्टिंग? आंध्र प्रदेश से लेकर UPPCL में हुए PF घोटाले में आ चुका है नाम

गंभीर आरोपों में घिरीं IAS अर्पणा यू को कैसे मिल रही है...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में की पूजा- अर्चना, मथुरा में करेंगी श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में की पूजा-...

Bihar Assembly Elections 2025 : भाजपा ने धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बनाया सह-प्रभारी

Bihar Assembly Elections 2025 : भाजपा ने धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी, यूपी...

नवंबर के आखिरी में फटेगा प्लूटोनियम बम: संबित पात्रा

नवंबर के आखिरी में फटेगा प्लूटोनियम बम: संबित पात्रा

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का राहुल गांधी पर कटाक्ष, कहा- जो कोई भी नेपाल से प्यार करता है वो वहां रह सकता है

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का राहुल गांधी पर कटाक्ष, कहा- जो...

राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा गरीबों का घर तोड़ अडानी को मुफ्त में दी जा रही है हजारों एकड़ जमीन- सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा गरीबों का घर तोड़...