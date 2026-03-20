  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. ब्रज में राष्ट्रपति मुर्मू का आध्यात्मिक दौरा, प्रेमानंद महाराज से मुलाकात, 27 मिनट चली खास बातचीत

ब्रज में राष्ट्रपति मुर्मू का आध्यात्मिक दौरा, प्रेमानंद महाराज से मुलाकात, 27 मिनट चली खास बातचीत

President Murmu met with Premanand Maharaj: द्रौपदी मुर्मू इन दिनों उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। 19 से 21 मार्च तक चल रहे इस दौरे में उनका मुख्य फोकस धार्मिक स्थलों पर दर्शन-पूजन और संतों से मुलाकात है। दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति वृंदावन पहुंचीं, जहां उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की।

By Abhimanyu 
Updated Date

President Murmu met with Premanand Maharaj: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। 19 से 21 मार्च तक चल रहे इस दौरे में उनका मुख्य फोकस धार्मिक स्थलों पर दर्शन-पूजन और संतों से मुलाकात है। दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति वृंदावन पहुंचीं, जहां उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की।

पढ़ें :- Shri Ram Yantra Sthapana Ceremony: अयोध्या पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू , श्री राम यंत्र स्थापना समारोह में की पूजा अर्चना में हुईं शामिल

राधा केली कुंज आश्रम पहुंचने पर प्रेमानंद महाराज ने ‘राधे-राधे’ कहकर उनका स्वागत किया। इस दौरान शिष्यों ने राष्ट्रपति को दुपट्टा और माला पहनाई और प्रसाद भेंट किया। खास बात ये रही कि इस मौके पर राष्ट्रपति का परिवार भी उनके साथ मौजूद था। करीब 27 मिनट तक चली इस मुलाकात में दोनों के बीच अध्यात्म, सेवा और जनकल्याण जैसे विषयों पर चर्चा हुई। प्रेमानंद महाराज ने इस दौरान नाम जाप के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यही मनुष्य के जीवन के उद्धार का सबसे सरल मार्ग है।

राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर पूरे वृंदावन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल तैनात है और प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। खास बात ये है कि यहां बंदरों से बचाव के लिए भी विशेष टीम लगाई गई है, क्योंकि वृंदावन में बंदरों की वजह से अक्सर पर्यटकों को परेशानी होती है। इस ब्रज दौरे के दौरान राष्ट्रपति प्रेम मंदिर और इस्कॉन में दर्शन-पूजन करेंगी, साथ ही गिर्राज जी की परिक्रमा और रामकृष्ण मिशन में कैंसर ब्लॉक का उद्घाटन भी उनके कार्यक्रम में शामिल है।

बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू का यह वृंदावन का दूसरा दौरा है। इससे पहले वह 25 सितंबर 2025 को यहां आई थीं, जब उन्होंने निधिवन और बांके बिहारी मंदिर में पूजा-अर्चना की थी, साथ ही मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के दर्शन भी किए थे।

रिपोर्ट: हर्ष गौतम

पढ़ें :- 'मुझे बजट से ज़्यादा उम्मीदें नहीं, लेकिन देखते हैं...' प्रियंका गांधी का Union Budget पेश होने से पहले बड़ा बयान

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Petrol Price Hike: महंगाई का लगा बड़ा झटका, प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये से ज्यादा की हुई बढ़ोतरी

Petrol Price Hike: महंगाई का लगा बड़ा झटका, प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों...

इंडियन फिल्म फेस्टिवल के 24वें संस्करण में डायरेक्टर नारायणन की स्पाई मेमोरियल फिल्म पैट्रियट होगी प्रमुख फिल्म

इंडियन फिल्म फेस्टिवल के 24वें संस्करण में डायरेक्टर नारायणन की स्पाई मेमोरियल...

Kerala Assembly Elections 2026 : राहुल गांधी, बोले- केरलम से संदेश साफ़ है, लोग बदलाव के लिए हैं तैयार

Kerala Assembly Elections 2026 : राहुल गांधी, बोले- केरलम से संदेश साफ़...

Himanta Biswa Sarma: हिमंत बिस्वा सरमा ने जलुकबारी सीट से दाखिल किया नामांकन, 9 अप्रैल को होगी वोटिंग

Himanta Biswa Sarma: हिमंत बिस्वा सरमा ने जलुकबारी सीट से दाखिल किया...

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने थरूर पर कसा तंज, कहा- सांसद शशि को गं​भीरता से नहीं लेना चाहिए

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने थरूर पर कसा तंज, कहा- सांसद शशि...

DGCA advisory : पश्चिम एशिया के हवाई क्षेत्र में यात्रा संबंधी चेतावनी , डीजीसीए ने 9 हवाई क्षेत्रों के लिए जारी की सलाह

DGCA advisory : पश्चिम एशिया के हवाई क्षेत्र में यात्रा संबंधी चेतावनी...