अम्मान में हुआ गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, तीन देशों की यात्रा पर है पीएम

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) का अम्मान के एक होटल में पहुंचने पर भारतीय समुदाय के सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके साथ ही उनके तीन देशों के दौरे के जॉर्डन चरण की शुरुआत हुई। भारतीय समुदाय के सदस्य प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए, जो दोनों देशों के बीच मजबूत लोगों से लोगों के संबंधों और देश में उनके दौरे को लेकर उत्साह की भावना को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के तीन देशों के दौरे पर रवाना हुए। जिसके दौरान वे भारत के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के प्रयासों के तहत तीनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकें करेंगे। जॉर्डन का दौरा चार दिवसीय दौरे का पहला चरण है। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री किंग अब्दुल्ला II इब्न अल हुसैन (Prime Minister King Abdullah II ibn al-Hussein) और प्रधानमंत्री जाफर हसन (Prime Minister Jafar Hassan) से मुलाकात करेंगे। यह दौरा भारत और जॉर्डन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रहा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। जॉर्डन में रहते हुए पीएम मोदी भारतीय डायस्पोरा के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। जिनके बारे में उन्होंने कहा है कि भारत-जॉर्डन संबंधों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अम्मान में कार्यक्रम खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री इथियोपिया के संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की यात्रा करेंगे। वहां वह प्रधानमंत्री अबी अहमद अली से मुलाकात करेंगे। भारतीय डायस्पोरा के साथ बातचीत करेंगे और इथियोपियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। इथियोपिया यात्रा का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का भी सौभाग्य मिलेगा, जहां मैं ‘लोकतंत्र की जननी’ के रूप में भारत की यात्रा और भारत-इथियोपिया साझेदारी ग्लोबल साउथ के लिए जो मूल्य ला सकती है। उस पर अपने विचार साझा करने के लिए उत्सुक हूं। दौरे के अंतिम चरण में, प्रधानमंत्री सुल्तान हैथम बिन तारिक के निमंत्रण पर ओमान सल्तनत का दौरा करेंगे। यह देश की उनकी दूसरी यात्रा होगी और इसे तीन देशों की यात्रा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।