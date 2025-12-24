  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. कल लखनऊ के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का करेंगे उद्घाटन

कल लखनऊ के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ जाएंगे। दोपहर करीब 2:30 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे और इस मौके पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) 25 दिसंबर गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee) की 101वीं जयंती मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ जाएंगे। दोपहर करीब 2:30 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्र प्रेरणा स्थल (National Inspiration Site) का उद्घाटन करेंगे और इस मौके पर एक जनसभा (public meeting) को भी संबोधित करेंगे। स्वतंत्र भारत की महान हस्तियों की विरासत का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के विज़न से प्रेरित होकर राष्ट्र प्रेरणा स्थल भारत के सबसे सम्मानित राजनेताओं के लिए है।

पढ़ें :- 'एक पेड़ मां के नाम पूरा जंगल अडानी के नाम...' लखनऊ में कांग्रेस ने होर्डिंग लगाकर मोदी सरकार के खिलाफ किया पोस्टर वार का आगाज

राष्ट्र प्रेरणा स्थल को एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारक (Historic National Monument) और स्थायी राष्ट्रीय महत्व के प्रेरणादायक परिसर के रूप में विकसित किया गया है। लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित और 65 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला यह परिसर, नेतृत्व मूल्यों, राष्ट्रीय सेवा, सांस्कृतिक चेतना और सार्वजनिक प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक स्थायी राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में देखा जाता है। इस परिसर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं हैं, जो भारत की राजनीतिक सोच, राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक जीवन में उनके महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक हैं। इसमें लगभग 98,000 वर्ग फुट में फैला एक कमल के आकार की संरचना में डिज़ाइन किया गया एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी है। यह संग्रहालय उन्नत डिजिटल और इमर्सिव तकनीकों के माध्यम से भारत की राष्ट्रीय यात्रा और इन दूरदर्शी नेताओं के योगदान को प्रदर्शित करता है, जो आगंतुकों को एक आकर्षक और शैक्षिक अनुभव प्रदान करता है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन निस्वार्थ नेतृत्व और सुशासन के आदर्शों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उम्मीद है कि यह वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

12 हजार करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली में बनेंगे 13 मेट्रो रेलवे स्टेशन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पास किया बजट

12 हजार करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली में बनेंगे 13 मेट्रो...

'एक पेड़ मां के नाम पूरा जंगल अडानी के नाम...' लखनऊ में कांग्रेस ने होर्डिंग लगाकर मोदी सरकार के खिलाफ किया पोस्टर वार का आगाज

'एक पेड़ मां के नाम पूरा जंगल अडानी के नाम...' लखनऊ में...

कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने के बाद पीड़िता की मां ने कहा हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने के बाद पीड़िता की मां ने कहा...

IndiGo का एकाधिकार खत्म… अब आसमान में उड़ान भरेंगी ये तीन एयरलाइंस, उड्डयन मंत्रालय ने दी मंजूरी

IndiGo का एकाधिकार खत्म… अब आसमान में उड़ान भरेंगी ये तीन एयरलाइंस,...

दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र सरकार से तीखा सवाल- एयर इमरजेंसी में भी प्यूरिफायर पर 18% GST क्यों?

दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र सरकार से तीखा सवाल- एयर इमरजेंसी में भी...

कल लखनऊ के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का करेंगे उद्घाटन

कल लखनऊ के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्र प्रेरणा स्थल...