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Pudecherry Assembly Election 2026 : पुडुचेरी में ऐक्टर विजय की पार्टी TVK अकेले लड़ेगी ,  सभी सीटों पर उतारे उम्मीदवार

अभिनेता विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्त्री कज़गम(TVK ) ने पुडुचेरी में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने रविवार (23 मार्च) को घोषणा की कि वह सभी 30 निर्वाचन क्षेत्रों में अकेले चुनाव लड़ेगी।

By अनूप कुमार 
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