पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, बोले- ये कौन है धीरेंद्र? आप चोर-उच्क्का को कथावाचक बना रहे हो, भारत को क्यों बना रहे हैं ढोंगीवादी?

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम (Bageshwar Dham) के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Pandit Dhirendra Krishna Shastri) हाल ही में यूपी के बांदा जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में जातिवाद पर निशाना साधते हुए तीखा बयान दिया था।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम (Bageshwar Dham) के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Pandit Dhirendra Krishna Shastri) हाल ही में यूपी के बांदा जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में जातिवाद पर निशाना साधते हुए तीखा बयान दिया था। अब बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर पत्रकारों के तरफ से पूछे गए सवाल पर कह दिया कि आप चोर को कथावाचक बना रहे हैं?

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव (Purnia MP Pappu Yadav) ने कहा कि ये कौन है धीरेंद्र? जब पत्रकारों ने कहा कि कथावाचक हैं। तब पप्पू यादव ने कहा कि चोर-उच्क्का को कथावाचक बना रहे हो, ओशो हैं क्या, आचार्य राममूर्ति हैं क्या। वो जो हमारे एक बाबा हैं जो बहुत प्यारे हैं, हमेशा हंसते रहते हैं प्रेमानंद बाबा। ऐसे बाबा की इज्जत करो। ये चोर-उचक्का जिसका सनातन से कोई लेना देना नहीं, सनातन का कुछ पता नहीं। 300 करोड़ का एक बाबा अभी राजस्थान में शादी किया है। भारत को कृष्णवादी बनने दो, गुरुनानक के पथ पर चलने दो, बुद्ध के पथ पर चलने दो, आंबेडकरवादी बनने दो। भारत को ये ढोंगीवादी क्यों बना रहे हैं आप लोग?

आपको बता दें कि हाल ही में बांदा में आरएसएस (RSS) के शताब्दी हिंदू सम्मेलन (Centenary Hindu Conference) में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Pandit Dhirendra Krishna Shastri) कहा था, ‘जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन न तो शर्मा बचेंगे न वर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे न, रविदास वाले बचेंगे, और न तुलसीदास वाले बचेंगे यानी कि कोई भी हिंदू नहीं बचेगा।’ बागेश्वर धाम सरकार (Bageshwar Dham Sarkar) ने यहां साफ कहा कि देश को आज जातिवाद नहीं राष्ट्रवाद की जरुरत है। धीरेंद्र शास्त्री (Dhirendra Shastri) ने आगे यह भी कहा कि अगर हिंदू जातियों में बंटा रहा तो उसका नुकसान समाज को उठाना पड़ेगा।

