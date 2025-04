Quad nations myanmar disaster : क्वाड देशों ने मिलकर म्यांमार आपदा के लिए मानवीय सहायता दिया,विनाश के प्रति संवेदना व्यक्त की

Quad nations myanmar disaster : प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे म्यांमार को क्वाड देशों ने मिलकर 20 मिलियन अमरीकी डॉलर की मानवीय सहायता दिया। क्वाड राष्ट्रों – भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान – ने मिलकर म्यांमार को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए 20 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है। 28 मार्च, 2025 को मध्य म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद क्वाड देशों ने यह सामूहिक प्रयास किया गया है। म्यांमार की प्राकृतिक आपदा में जान-माल का भारी नुकसान हुआ, लोग घायल हुए और बुनियादी ढांचे का व्यापक विनाश हुआ।

क्वाड के संयुक्त बयान के अनुसार, “हम, क्वाड भागीदारों ने अब तक 20 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की अनुमानित संयुक्त मानवीय सहायता देने का वादा किया है। अपने वित्तपोषण और द्विपक्षीय प्रयासों (Funding and bilateral efforts) के माध्यम से, हम राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं और आपातकालीन चिकित्सा दल तैनात (Emergency medical team deployed) कर रहे हैं और भूकंप से प्रभावित लोगों की देखभाल (Caring for people affected by earthquake) करने के लिए म्यांमार में काम कर रहे मानवीय भागीदारों (human partners) का समर्थन कर रहे हैं।”

बयान में म्यांमार में पहले से ही खराब मानवीय स्थिति (poor human condition) में जान-माल के अत्यधिक नुकसान और बुनियादी ढांचे के विनाश (extreme damage and destruction of infrastructure) के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की गई। बयान में कहा गया है, “हम 28 मार्च, 2025 को मध्य म्यांमार में आए भूकंप के बाद म्यांमार और थाईलैंड के लोगों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति और संवेदना व्यक्त करते हैं।

म्यांमार में पहले से ही गंभीर मानवीय स्थिति में जान-माल की भारी क्षति, घायलों और बुनियादी ढांचे के व्यापक विनाश ने स्थिति को और खराब कर दिया है।” क्वाड राष्ट्रों ने म्यांमार की सत्तारूढ़ सैन्य सरकार (Myanmar’s ruling military government) द्वारा लागू किए गए अस्थायी, आंशिक युद्धविराम (Partial ceasefire) का स्वागत किया है और सभी पक्षों से इन उपायों को बढ़ाने और व्यापक बनाने का आह्वान किया है। इससे म्यांमार में जीवन रक्षक मानवीय सहायता (life saving humanitarian aid) की सुरक्षित और समय पर डिलीवरी हो सकेगी।