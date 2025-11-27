राधिका आप्टे की ‘साली मोहब्बत’ ओटीटी पर रिलीज को तैयार, हर सेकंड में दिमाग घुमाने वाला सस्पेंस!

नई दिल्ली। 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (55th International Film Festival of India) में प्रीमियर हो चुकी साली मोहब्बत (Saali Mohabbat) अब दर्शकों के लिए रिलीज की जा रही है। हालांकि, यह फिल्म सिनेमाघरों की बजाय सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म (OTT Platform) पर रिलीज होने वाली है।

साली मोहब्बत (Saali Mohabbat) कोई रोमांटिक या एक्शन ड्रामा नहीं, बल्कि यह एक फुल ऑन मिस्ट्री, सस्पेंस और थ्रिलर है। फिल्म की कहानी इतनी इंटेंस है कि आप आखिर तक इसे देखे बिना रह नहीं पाएंगे। हाल ही में अनाउंस किया गया है कि यह फिल्म कब और कहां स्ट्रीम की जाएगी।

साली मोहब्बत की कास्ट

राधिका आप्टे (Radhika Apte), दिव्येंदु शर्मा (Divyendu Sharma) और अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) से सजी सस्पेंस थ्रिलर साली मोहब्बत IFFI (Saali Mohabbat IFFI) में प्रीमियर होने के एक साल बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। इस फिल्म की कहानी एक ऐसी महिला के इर्द-गिर्द घूमती है जो झूठ, बेवफाई और कत्ल के झाल में फंसी हुई है। जानी-मानी अदाकारा टिस्का चोपड़ा ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। वहीं, फिल्म का निर्माण मनीष मल्होत्रा (Manish Malhotra) और ज्योति देशपांडे ने मिलकर किया है।

क्या है फिल्म की कहानी?

साली मोहब्बत (Saali Mohabbat) मूवी की कहानी एक हाउसफाइफ स्मिता (Radhika Apte) की है जो फुरस्तगढ़ नाम के एक छोटे से गांव की रहने वाली है। उसकी जिंदगी अच्छी-खासी चल रही होती है, लेकिन तभी उसे अपने पति की बेवफाई का पता चलता है। फिर वह धीरे-धीरे झूठ, बेवफाई, धोखे और मर्डर के जाल में बुरी तरह उलझ जाती है और यहां से शुरू होता है असली सस्पेंस। दो टाइमलाइन पर बनी फिल्म में जिस तरह कहानी को परोसा गया है, वो देखने लायक है।

किस ओटीटी पर आ रही साली मोहब्बत?

इस फिल्म में राधिका के अलावा दिव्येंदु शर्मा, अनुराग कश्यप, चाहत अरोड़ा, कुशा कपिला और शरत सक्सेना जैसे कलाकारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। यह फिल्म 12 दिसंबर 2025 से ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 (Saali Mohabbat On Zee5) पर स्ट्रीम होगी।