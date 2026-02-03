  1. हिन्दी समाचार
Rafah Border :  2 साल बाद फिर से खुला रफा बॉर्डर ,  2024 में इस्राइल ने कर लिया था कब्जा

इस्राइल और हमास के बीच हुए युद्धविराम के बाद एक बड़ा अपडेट सामने आया है। गाजा और मिस्र के बीच मौजूद रफा बॉर्डर को सीमित आवाजाही के लिए फिर से खोल दिया गया है।

By अनूप कुमार 
