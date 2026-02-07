  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. राहुल-प्रियंका का पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सनसनीखेज आरोप, बोले-नीट छात्रा के कथित रेप और हत्याकांड के खिलाफ उनकी आवाज को दबाने की है कोशिश

राहुल-प्रियंका का पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सनसनीखेज आरोप, बोले-नीट छात्रा के कथित रेप और हत्याकांड के खिलाफ उनकी आवाज को दबाने की है कोशिश

बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) की गिरफ्तारी को एक राजनीतिक साजिश है। यह बात लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Leader of the Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi) और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा (Congress MP Priyanka Gandhi Vadra) ने उनके समर्थन में दिए बयान में कही है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पटना। बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) की गिरफ्तारी को एक राजनीतिक साजिश है। यह बात लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Leader of the Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi) और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा (Congress MP Priyanka Gandhi Vadra) ने उनके समर्थन में दिए बयान में कही है। दोनों ने आरोप लगाया कि पप्पू यादव पटना में नीट छात्रा के कथित रेप और हत्याकांड के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे। उनकी आवाज को दबाने के लिए ही उन्हें इस केस में गिरफ्तार किया गया है।

पढ़ें :- सांसद पप्पू यादव को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए, PMCH में एडमिट,जमानत पर पटना कोर्ट में सुनवाई सोमवार को

भाजपा-NDA का पुराना मॉडल सामने आया – केस को भटकाओ, परिजनों को प्रताड़ित करो और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दो

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि पटना में NEET की आकांक्षी छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत और उसके बाद की पूरी कार्रवाई ने एक बार फिर सिस्टम की गहरी सड़ांध को उजागर कर दिया है। पीड़ित परिवार ने जब निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की, तो वही पुराना भाजपा-NDA मॉडल सामने आ गया – केस को भटकाओ, परिजनों को प्रताड़ित करो और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दो।

उन्होंने कहा कि इस बेटी के लिए न्याय की आवाज़ बनकर साथी सांसद पप्पू यादव मजबूती से खड़े हुए। आज उनकी गिरफ़्तारी साफ़ तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध है ताकि जवाबदेही मांगने वाली हर आवाज़ को डराया और दबाया जा सके। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि यह घटना किसी एक मामले तक सीमित नहीं दिखती। यह एक भयावह साज़िश और खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा करती है, जहां और भी बेटियां शिकार बन रही हैं और सत्ता इस खौफ़नाक सच्चाई से आंखें मूंद कर बैठी है। यह राजनीति नहीं, इंसाफ़ का सवाल है। यह बिहार की बेटी की इज़्ज़त और सुरक्षा का सवाल है।

पटना के हॉस्टल में NEET की तैयारी कर रही छात्रा के साथ रेप और हत्या का मामला झकझोर देने वाला  : प्रियंका गांधी 

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा (Congress MP Priyanka Gandhi Vadra) ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि पटना के हॉस्टल में NEET की तैयारी कर रही छात्रा के साथ रेप और हत्या का मामला झकझोर देने वाला है। यह केस सामने आने के बाद सरकार का रवैया उससे भी ज्यादा खौफनाक है। FIR दर्ज होने से लेकर जांच और कार्रवाई तक, सब कुछ संदिग्ध बना दिया गया है। यह सब किसे बचाने के लिए किया जा रहा है?

पढ़ें :- PM Modi Malaysia Visit : आज से दो दिनों के मलेशिया दौरे पर पीएम मोदी , हो सकती हैं कई बड़ी डील

भाजपा और उनके सहयोगियों का एजेंडा स्पष्ट है, वे अन्याय और अत्याचार के साथ हैं खड़े 

उन्होंने कहा कि हाथरस, उन्नाव से लेकर अंकिता भंडारी और पटना तक- जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, भाजपा की सरकारें पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों के साथ खड़ी हो जाती हैं। इस केस में आवाज उठा रहे सांसद पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी इसी असंवेदनशील रवैये की एक और कड़ी है। भाजपा और उनके सहयोगियों का एजेंडा स्पष्ट है। वे अन्याय और अत्याचार के साथ खड़े हैं।

पढ़ें :- राहुल गांधी, बोले-हिंदुस्तान में फैली लालच और लापरवाही की महामारी ने आज फिर एक युवा की ली जान, यह हादसा नहीं, हत्या है
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

राहुल-प्रियंका का पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सनसनीखेज आरोप, बोले-नीट छात्रा के कथित रेप और हत्याकांड के खिलाफ उनकी आवाज को दबाने की है कोशिश

राहुल-प्रियंका का पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सनसनीखेज आरोप, बोले-नीट छात्रा के...

सांसद पप्पू यादव को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए, PMCH में एडमिट,जमानत पर पटना कोर्ट में सुनवाई सोमवार को

सांसद पप्पू यादव को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए,...

Epstein Files में मोदी का नाम और अडानी को अमेरिका से मिले सम्मन के कारण भाजपा सरकार ने देश के हितों को कर दिया नीलाम: संजय सिंह

Epstein Files में मोदी का नाम और अडानी को अमेरिका से मिले...

अमेरिकी ट्रेड डील से पाकिस्तान को बड़ा झटका, अब PoK बना भारत का अभिन्न हिस्सा, यूएसटीआर ने शरीफ को कश्मीर पर दिया साफ संदेश

अमेरिकी ट्रेड डील से पाकिस्तान को बड़ा झटका, अब PoK बना भारत...

टीम को लगा तगड़ा झटका विश्व कप से ठीक पहले टीम से बाहर हुए ईशान, कंधे का चोट बना कारण, इस खिलाड़ी को मिली टीम में इंट्री

टीम को लगा तगड़ा झटका विश्व कप से ठीक पहले टीम से...

जल जीवन मिशन योजना में पानी नहीं भ्रष्टाचार का फूट रहा है सैलाब, जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव को बंधक बनाया जाना इसी का है परिणाम

जल जीवन मिशन योजना में पानी नहीं भ्रष्टाचार का फूट रहा है...