EVM पर भरोसा नहीं है तो इस्तीफा दे दें राहुल गांधी, अखिलेश यादव....केशव मौर्य ने विपक्ष के नेताओं पर साधा निशाना

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस, सपा समेत अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि, अगर राहुल गांधी, अखिलेश यादव को ईवीएम पर विश्वास नहीं हो रहा है तो इस्तीफा देकर चुनाव आयोग से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की अपील कर सकते हैं। इसके बाद इनको अपनी असली राजनीतिक हैसियत पता चल जाएगी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

केशव मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, यदि कांग्रेस, सपा एंड कंपनी को EVM पर भरोसा नहीं है, तो उनके प्रमुख नेता मसलन राहुल गांधी, अखिलेश यादव और उनका परिवार लोकसभा से इस्तीफ़ा देकर चुनाव आयोग से अपील कर सकते हैं कि उनका पुनर्निर्वाचन उत्तर प्रदेश में बैलेट पेपर से करा दिया जाए। इस कदम से जनता के सामने उनकी असली राजनीतिक हैसियत का पता बिहार के श्री तेजस्वी यादव की तरह चल जाएगा।

इसके साथ ही उन्होंने कहा, कांग्रेस के संसद से वॉकआउट करने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि, अवैध घुसपैठियों को देश से भगाने की बात सुनते ही तुष्टीकरण के लेप में लिपटे कांग्रेसी संसद का मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं।

