राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा गरीबों का घर तोड़ अडानी को मुफ्त में दी जा रही है हजारों एकड़ जमीन- सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गुजरात मॉडल दलितों, पिछड़े वर्गों और गरीबों के लिए बुलडोजर है। हज़ारों एकड़ ज़मीन और देश की संपत्ति उनके अरबपति दोस्तों को दे दी गई है। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी को हज़ारों एकड़ ज़मीन मुफ़्त या सिर्फ़ एक रुपए में दे दी गई।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। सत्तारूढ़ भाजपा सरकार (ruling BJP government) पर निशाना साधते हुए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Congress MP Rahul Gandhi) ने आरोप लगाया कि गुजरात मॉडल (gujarat model) दलितों, पिछड़े वर्गों और गरीबों के लिए बुलडोजर है। हज़ारों एकड़ ज़मीन और देश की संपत्ति उनके अरबपति दोस्तों को दे दी गई है। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी को हज़ारों एकड़ ज़मीन मुफ़्त या सिर्फ़ एक रुपए में दे दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात के गांधीनगर की पेटापुर झुग्गी बस्ती में 400 से ज़्यादा परिवारों के घरों को अवैध बताकर तोड़ दिया गया, जबकि उनके पास बिजली के बिल, टैक्स रसीदें, राशन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे वैध पहचान पत्र और रिकॉर्ड थे। इस पोस्ट के साथ एक वीडियो भी राहुल गांधी ने शेयर किया है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi, Leader of the Opposition in the Lok Sabha) ने देश के अन्य हिस्सों में चल रहे तोड़फोड़ अभियानों पर भी चिंता व्यक्त की। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ गुजरात में ही नहीं, बल्कि दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसी तोड़फोड़ की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कई मामलों में लोगों के पास अदालतों द्वारा स्थगन आदेश जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा स्पष्ट रूप से जानती है कि वे लोगों के वास्तविक जनादेश (actual mandate) के माध्यम से सरकार नहीं बना सकते है। उनकी सरकार चोरी और संस्थानों पर कब्जा करके बनती है। इसलिए वे गरीबों के अधिकार छीनते हैं और देश की संपत्ति अपने कुछ अरबपति दोस्तों को सौंप देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र (Democracy) लोगों के अधिकारों के लिए है और यह उनके लिए चलेगा। हम भाजपा और उसके दोस्तों को देश से चोरी नहीं करने देंगे। इस महीने की शुरुआत में, गांधीनगर जिला प्रशासन ने जिला पुलिस के साथ मिलकर जीईबी, पेथापुर, चरेदी और साबरमती नदी के किनारे सहित कई क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ अभियान चलाया था।

