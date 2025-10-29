राहुल गांधी, बोले-वोट के लिए डांस भी कर सकते हैं मोदी, नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल भाजपा के हाथ में

मुजफ्फरपुर। बिहार में चुनावी प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। मुजफ्फरपुर में महागठबंधन की साझा रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में बिहारियों का कोई भविष्य नहीं है। ये है आज की सच्चाई है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप को जो कराना है वो चुनाव से पहले करा लो, क्योंकि ये लोग चुनाव के बाद अंबानी की शादियों में दिखाई देंगे।

भाजपा सामाजिक न्याय के खिलाफ , वे इसे नहीं चाहते

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि नीतीश जी के चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका रिमोट कंट्रोल (Remote Control) भाजपा के हाथ में है। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि अति पिछड़ों की आवाज़ वहां सुनी जाती है। तीन-चार लोग इसे नियंत्रित करते हैं। भाजपा इसे नियंत्रित करती है। उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है और उनका सामाजिक न्याय से कोई लेना-देना नहीं है। मैंने लोकसभा में प्रधानमंत्री के सामने कहा कि आप जातिगत जनगणना करवाइए। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। भाजपा सामाजिक न्याय के खिलाफ है। वे इसे नहीं चाहते।

बिहार में स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा नहीं

राहुल ने आगे कहा कि बिहार में स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा नहीं है,अगर बिहार में इलाज करना है तो नहीं हो सकता। ये हम बदलना चाहते हैं। हमारा कहना है कि मेड इन चाइना नहीं मेड इन बिहार होना चाहिए।

आखिर 20 साल में क्या किया?

मुजफ्फरपुर में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में कहीं भी जाता हूं बिहार का युवा मुझे मिलते हैं। आपने दिल्ली, गुजरात और मुंबई को बनाया। देश को छोड़िए, दुनिया के कई दूसरे देशों में आपने विकास में भूमिका निभाई, लेकिन बिहार में आपको काम नहीं मिल रहा। 20 साल से नीतीश सरकार चला रही है, नीतीश कुमार अपने को अतिपिछड़ा कहते हैं। इन्होंने समाज के कमजोर वर्ग के लिए आखिर 20 साल में क्या किया? वोट चोरी के खिलाफ मैंने बिहार की यात्रा की, आप किसी से कम नहीं नजर आए। ये प्रदेश सबसे आगे जा सकता है।

उन्होंने कहा कि क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हैं, जहां अडानी को 1-2 रुपए में जमीन दे दी जाए और युवाओं को रोजगार न मिले। ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर सामाजिक न्याय के खिलाफ होने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी का सामाजिक न्याय से कोई लेना-देना नहीं है।

मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में एक चुनावी रैली में कहा कि छात्र पढ़ाई में बहुत ज्यादा एनर्जी लगाते हैं, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से यह बर्बाद हो जाती है, जिसका फायदा कुछ ही लोगों को मिलता है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बताइए आपके फोन के पीछे क्या लिखा है, मेड इन चाइना। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी और GST लागू करके सभी छोटे व्यवसायों को नष्ट कर दिया है। जहां भी देखो, मेड इन चाइना है। हम कहते हैं कि यह मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए। मोबाइल, शर्ट, पैंट, ये सब बिहार में बनने चाहिए और बिहार के युवाओं को उन कारखानों में रोजगार मिलना चाहिए। हमें ऐसा बिहार चाहिए।

बिहार में 12 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, क्या यही सुशासन है?

तेजस्वी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर तेजस्वी की परछाई भी गलत करेगी तो उसको भी हम लोग सजा देंगे। मैंने किसा का नुकसान नहीं किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर में महागठबंधन की साझा रैली में नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में 12 साल की बच्ची का रेप हो जाता है। क्या यही सुशासन है? उन्होंने अपना वादा दोहराते हुए कहा कि सरकार बनने के बाद 20 दिनों के अंदर नौकरी देने के लिए कानून बनाया जाएगा।

राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जो 20 साल में नहीं दिए वे अगले 5 साल में कहां से देंगे?

राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। सकरा को कुछ कारखाना मिला है क्या? कोई अच्छा अस्पताल मिला होगा? कोई विश्वविद्यालय मिला होगा? लोगों को नौकरी रोजगार मिला होगा? केवल घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं? जो 20 साल में नहीं दिए वे अगले 5 साल में कहां से देंगे?