Railways Good News: ट्रेन यात्रियों को टिकट बुकिंग पर मिलेगी 20 प्रतिशत तक की छूट, रेलवे का बड़ा ऐलान

Railway Good News: भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए 'राउंड ट्रिप पैकेज' नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत यात्री ट्रेन की टिकट बुकिंग पर 20 प्रतिशत तक की छूट हासिल कर सकते हैं। दरअसल, आगामी त्यौहारी सीजन के दौरान यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए, भारतीय रेलवे ने एक विशेष “त्योहारों की भीड़ के लिए राउंड ट्रिप पैकेज” योजना की घोषणा की है, जिसमें चुनिंदा यात्रा तिथियों के लिए वापसी टिकटों के आधार किराए पर 20% की छूट दी जा रही है।

By Abhimanyu 
Updated Date

भारतीय रेलवे की इस पहल का उद्देश्य व्यस्ततम यात्री यातायात को पुनर्वितरित करना, सुगम बुकिंग सुनिश्चित करना, तथा उच्च मांग अवधि के दौरान दोनों दिशाओं में विशेष रेलगाड़ियों सहित रेलगाड़ियों के उपयोग में सुधार करना है। रेलवे के अनुसार, दोनों टिकट एक ही क्लास के होने चाहिए। 13 अक्तूबर से 1 दिसंबर तक की यात्रा के लिए यात्री इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोनों ही तरफ की कंफर्म टिकट पर ही यह सुविधा मिलेगी। टिकट में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। रिफंड की भी कोई सुविधा नहीं दी जाएगी।

रेल मंत्रालय ने ज़ोर देकर कहा है कि यह योजना प्रायोगिक है और वित्त निदेशालय की सहमति से लागू की गई है। यात्रियों को सूचित करने के लिए प्रेस, मीडिया और स्टेशन उद्घोषणाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि यह उपाय त्योहारों के मौसम में भीड़भाड़ को कम करने के भारतीय रेलवे के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, साथ ही यात्रियों को अपनी यात्रा की पहले से योजना बनाने पर लागत में छूट भी प्रदान करता है।

योजना के मुख्य विवरण

-14 अगस्त 2025 बुकिंग की प्रारंभ तिथि, 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर, 2025 तक की आगे की यात्राओं के लिए।

-योजना के तहत वापसी यात्रा की अवधि 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 तक।

-छूट: वापसी यात्रा के मूल किराए पर 20% की छूट, केवल उसी यात्री, श्रेणी और मूल-गंतव्य जोड़ी के लिए आगे और वापसी दोनों टिकट बुक करने पर लागू।

-टिकट की शर्तें: केवल दोनों दिशाओं के कन्फर्म टिकट ही पात्र हैं। कोई धनवापसी, संशोधन या अतिरिक्त छूट की अनुमति नहीं होगी।

-प्रयोज्यता: विशेष ट्रेनों सहित सभी श्रेणियों और ट्रेनों के लिए मान्य, लेकिन फ्लेक्सी किराए वाली सेवाओं को छोड़कर।

-बुकिंग चैनल: यात्रा के दोनों चरणों की बुकिंग एक ही माध्यम से की जानी चाहिए – या तो ऑनलाइन या रेलवे आरक्षण काउंटर पर।

