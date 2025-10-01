Rakhi Sawant : राखी सावंत ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया अपना पापा, बोली “मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं रह रही…..

एक्ट्रेस राखी सावंत बेबाक अंदाज को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। बहुत दिन बाद एक्ट्रेस मीडिया के सामने दिखी जहां कुछ ऐसा बोल गयी जिससे सनसनी मच गयी। बता दें राखी पति पत्नी और पंगा की शूटिंग के लिए मुंबई पहुंची जहां उन्होने फोटोग्राफरों से कहा, “मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं रह रही… उन्होंने उनके लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी कि तुम्हारे असली पापा तो डोनाल्ड ट्रंप हैं।

इसके बाद मीडिया उनकी बात सुनकर खूब हंसी। जब एक व्यक्ति ने उन्हें ट्रम्प द्वारा भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को परेशान करने के बारे में चिढ़ाया, तो राखी ने तुरंत जवाब दिया, “बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से पंगा ना लो।” मज़ाक से हटकर राखी अचानक भावक हो गयी। राखी भावुक हो गईं और बताया कि उन्होंने भारत क्यों छोड़ा है। उन्होंने बताया कि कैंसर से अपने माता-पिता दोनों को खोने के बाद, वह मीडिया की नज़रों से दूर रहना चाहती थीं और एक नई शुरुआत करना चाहती थीं।

उन्होंने स्वीकार किया, “मैं आप सबसे छिपना चाहती थी, इसलिए मैं दुबई चली गई थी।” वहीं कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने वहां एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदा है और अल करामा में एक एक्टिंग अकादमी शुरू करने सहित नए पेशेवर कामों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। हालांकि, उनका निजी जीवन उथल-पुथल भरा रहा है। राखी अपने पूर्व पति आदिल खान दुर्रानी के साथ एक दुखद तलाक और कई कानूनी विवादों में उलझी रहीं। उन्होंने उन पर अपने वित्तीय प्रबंधन में गड़बड़ी, घरेलू हिंसा और जबरन वसूली का आरोप लगाया था। बदले में, आदिल ने उन पर संपत्ति धोखाधड़ी और बेवफाई का आरोप लगाया और दावा किया कि राखी ने उनके निजी वीडियो लीक किए थे।