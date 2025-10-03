रावण का वेश धारणकर मुंबई की सड़कों पर डांस करती नजर आईं राखी सावंत, वीडियो पर फैंस जमकर लुटा रहे हैं प्यार

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत (Bollywood Actress Rakhi Sawant) को यूं ही ‘एंटरटेनमेंट क्वीन’ नहीं कहा जाता। वह अपनी फनी हरकतों से सबको इम्प्रेस करने का कभी कोई मौका पीछे नहीं छोड़ती है। दशहरा के दिन राखी ने अपने फैंस को बड़े ही मजेदार अंदाज में दशहरे की बधाई दी है। उन्होंने रावण (Ravana) का वेश धारण किया और मुंबई की सड़कों पर डांस करते नजर आईं। राखी सावंत (Rakhi Sawant) ने जब से रावण वाला वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है तब से यह चर्चा में बना हुआ है। फैंस को ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा है और वह इस पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं।

राखी सावंत ने रावण बन सड़कों पर की मस्ती

दस सिरों वाले मुकुट, फंकी मेकअप और नकली हथियारों के साथ ब्लैक कलर की रावण जैसी ड्रेस पहने राखी सावंत (Rakhi Sawant) ने पैपराजी के लिए पोज दिए और उनके साथ सेल्फी भी ली। सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो में राखी सावंत, शाहरुख खान और करीना कपूर की 2011 में आई फिल्म ‘रा वन’ के गाने छम्मक छल्लो पर भी थिरकती नजर आईं। ‘एंटरटेनमेंट क्वीन’ राखी का यह वीडियो इसलिए भी चर्चा में क्योंकि इसमें उनका लुक काफी फनी लग रहा है।