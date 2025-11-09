‘तुम्हारे पुराने फोटो देखे हैं’, राखी सावंत ने उर्वशी रौतेला पर कसा तंज़

  1. हिन्दी समाचार
अपनी बेबाक जवाब को लेकर सुर्ख़ियो में  बनी रहने वाली एक्ट्रेस राखी सावंत  ने एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को लेकर तंज कसा है।  दरअसल, उर्वशी रौतेला ने खुद की खूबसूरती की नैचुरल ब्यूटी बताया था।  उनका कहना है कि उन्होंने कोई कॉस्मैटिक सर्जरी नहीं करवाई है।  इसको लेकर राखी सावंत ने एक इंटरव्यू के दौरान बयान दिया है और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस आर्टिकल में हम जानेंगे की राखी ने क्या कुछ कहा है।  

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पढ़ें :- Bigboss 19 : बिगबॉस में चौथी बार होगी राखी सावंत की एंट्री? बोलीं- बिग बॉस जा रही, वोट करना

राखी सावंत ने कही ये बात

राखी सावंत ने एक चैनल से बात करते हुए तमाम मुद्दों पर बात की है।  इस दौरान उन्होंने उर्वशी रौतेला के उस बयान पर रिएक्ट किया है, जिसमें उन्होंने उनके पास नैचुरल ब्यूटी है. इस पर राखी सावंत ने तंज कसते हुए कहा, ‘उर्वशी की तरह सब बोलते हैं, मैं तो पैदाइशी ऐसी ही हूं. उर्वशी, हमने तुम्हारे पुराने फोटो देखे हैं बहन, प्लीज.’ राखी सावंत ने आगे कहा, ‘मुझे तो ऊपर से नीच तक लोग प्लास्टिक ही बोलते हैं. पता नहीं क्यों. करण जौहर के शो में मैंने क्या बोल दिया था थोड़ा, तब से मुझे प्लास्टिक ही बोलते हैं. बोलते रहो. मैं तो रियल हूं.’

 उर्वशी रौतेला खुद के लिए नैचुरल ब्यूटी का करती हैं दावा

गौरतलब है कि उर्वशी रौतेला ने कई बार कहा है कि उनके नैचुरल ब्यूटी है. वह इसका क्रेडिट अपनी जड़ों यानी उत्तराखंड को देती हैं. उर्वशी रौतेला का कहना है कि उन्होंने कॉस्मैटिक सर्जरी नहीं करवाई है. उनकी खूबसूरती का कारण डाइट और एक्सरसाइज है. इस तरह से उर्वशी रौतेला अक्सर अपनी खूबसूरती को नैचुरल ब्यूटी बताती हैं. अब इसी बात को लेकर राखी सावंत ने उन पर तंज कसा है. वहीं, राखी सावंत ने खुद की कॉस्मैटिक सर्जरी कराने की बात को बताने में कोई परहेज नहीं किया.

पढ़ें :- फैशन इवेंट में उर्वशी रौतेला, पूनम पांडे जैसे सेलेब्स खूबसूरत आउटफिट्स में किया रैंप वॉक, उनकी अदाओं और ड्रेस नेटिजंस का खींचा ध्यान

 

