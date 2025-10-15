  1. हिन्दी समाचार
  2. Bigg Boss 19
  3. Bigboss 19 : बिगबॉस में चौथी बार होगी राखी सावंत की एंट्री? बोलीं- बिग बॉस जा रही, वोट करना

Bigboss 19 : बिगबॉस में चौथी बार होगी राखी सावंत की एंट्री? बोलीं- बिग बॉस जा रही, वोट करना

बॉलीवुड एक्ट्रेस  राखी सावंत जो अपने बेबाक बयान को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। एक्ट्रेस  अब दुबई में कुछ बिताने के बाद भारत आ गई हैं। राखी सावंत हाल ही में कलर्स के रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में नजर आई थीं। अब सोशल मीडिया पर राखी सावंत का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में राखी सावंत पैप्स के सामने कहती हैं कि वो बिग बॉस के घर में जा रही हैं। उन्हें वोट करना। राखी के इस वीडियो के बाद फैंस काफी उत्साहित हैं। खैर राखी बिगबॉस के घर में जाएंगी या नहीं ये तो  नहीं पता है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बॉलीवुड एक्ट्रेस  राखी सावंत जो अपने बेबाक बयान को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। एक्ट्रेस  अब दुबई में कुछ बिताने के बाद भारत आ गई हैं। राखी सावंत हाल ही में कलर्स के रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में नजर आई थीं। अब सोशल मीडिया पर राखी सावंत का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में राखी सावंत पैप्स के सामने कहती हैं कि वो बिग बॉस के घर में जा रही हैं। उन्हें वोट करना। राखी के इस वीडियो के बाद फैंस काफी उत्साहित हैं। खैर राखी बिगबॉस के घर में जाएंगी या नहीं ये तो  नहीं पता है।

पढ़ें :- Bigboss19 : बिगबॉस से निकलते ही कुनिका सदानंद पर भड़के जीशान कादरी , बोले ‘टॉक्सिक’; मैं नहीं मिलना चाहूंगा उनसे…

क्या बिग बॉस नज़र आएंगी राखी

सावंत राखी सावंत का ये वीडियो एयरपोर्ट का बताया जा रहा है। एयरपोर्ट पर राखी सावंत कहती हैं कि वो बिग बॉस के घर में जाएंगी। उनके लिए वोट करना। राखी सावंत के इस बयान के बाद फैंस काफी उत्साहित हैं। बता दें कि पिछले कुछ वक्त से इंस्टाग्राम पर कुछ लोग ये डिमांड कर रहे थे कि तान्या मित्तल के लिए घर में राखी सावंत को लाना चाहिए।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

राखी के इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- टीआरपी बढ़ जाएगी बिग बॉस की। एक दूसरे यूजर ने लिखा- राखी सावंत बहुत मजेदार हैं। एक तीसरे यूजर ने लिखा- राखी की ये बात अच्छी है कि वो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीती हैं।

पढ़ें :- Bigg Boss 19 से बाहर हुए जीशान कादरी , 7 वीक में कमाए इतने इतने लाख

घर में चौथी बार होगी राखी सावंत की एंट्री?

बता दें, अगर राखी सावंत इस बार घर में जाएंगी तो ये चौथी बार होगा जब राखी सावंत घर के अंदर जाएंगी। पहली बार राखी सावंत बिग बॉस सीजन 1 में नजर आई थीं। इसके बाद, राखी सावंत सीजन 14 में घर के अंदर पहुंची थीं। सीजन 15 में भी राखी सावंत नजर आई थीं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bigboss 19 : बिगबॉस में चौथी बार होगी राखी सावंत की एंट्री? बोलीं- बिग बॉस जा रही, वोट करना

Bigboss 19 : बिगबॉस में चौथी बार होगी राखी सावंत की एंट्री?...

नए लुक में दिखे दबंग स्टार सलमान खान, फैंस कर रहे है जम कर तारिफ

नए लुक में दिखे दबंग स्टार सलमान खान, फैंस कर रहे है...

Bigboss19 : बिगबॉस से निकलते ही कुनिका सदानंद पर भड़के जीशान कादरी , बोले ‘टॉक्सिक’; मैं नहीं मिलना चाहूंगा उनसे…

Bigboss19 : बिगबॉस से निकलते ही कुनिका सदानंद पर भड़के जीशान कादरी...

Bigg Boss 19 से बाहर हुए जीशान कादरी , 7 वीक में कमाए इतने इतने लाख

Bigg Boss 19 से बाहर हुए जीशान कादरी , 7 वीक में...

Bigboss 19 : बिगबॉस 19 से 4 कंटेस्टेंट्स की हुए बेघर, चौथा वाला था शो का 'मास्टरमाइंड

Bigboss 19 : बिगबॉस 19 से 4 कंटेस्टेंट्स की हुए बेघर, चौथा...

Bigboss 19 : 'वीकेंड का वार' में मालती पर भड़के सलमान खान , बोले 'यहां आने से पहले तुमने......

Bigboss 19 : 'वीकेंड का वार' में मालती पर भड़के सलमान खान...