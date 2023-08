Rakshabandhan Special: रक्षाबंधन में मेंहदी का रंग होगा गजब का गहरा, फॉलों करें ये टिप्स, सौ प्रतिशत गैरेंटी के साथ रचेगा खूब गहरा रंग

Rakshabandhan Special: रक्षाबंधन के मौके पर बहने आपने हाथों में मेहंदी लगाती है। सावन माह में महिलाएं को हरी चूड़ियां और मेंहदी लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। सावन में सुहागन महिलाएं अपने हाथों में मेंहदी लगाती है।

कई वैसे तो कई केमिकल वाले मेहंदी के कोन बाजार में मिलते हैं जिन्हे लगाने से मेंहदी का रंग गहरा चढ़ता है। आज हम कुछ तरीके बताने जा रहे हैं जिन्हे फॉलो करके अपनी मेहंदी का रंग गहरा कर सकती हैं।

मेहंदी का गहरा रंग चढाने के लिए मेहंदी लगाने के बाद सूखी हुई मेंहदी में चीनी और नींबू का घोल लगाएं। यह बहुत पुराना और अजमाया हुआ नुस्खा है। इसे फॉलो करके आप अपनी मेहंदी का रंग गहरा (make the color of the henna dark) कर सकती हैं। सूखने के बाद मेहंदी छुड़ाने के बाद भी इस घोल को लगा सकती हैं।

इसके अलावा मेंहदी के गहरे रंग (make the color of the henna dark) के लिए हल्की सूखी हुई मेंहदी पर कॉटन की हेल्प से सरसों का तेल लगाएं। साथ ही जब आप मेंहदी छुड़ा दें इसके बाद भी हाथों पर तुरंत पानी न पड़ने दें। हाथों को अच्छी तरह से साफ कर लें।

सरसो का तेल लगाएं। इससे मेंहदी का रंग गहरा होता है। इसके अलावा मेंहदी को रात में लगाकर सो जाएं । सुबह उठते ही तवे पर पांच से छह लौंग डालकर भांप से मेहंदी को सेंके। इससे मेंहदी का गजब का गहरा रंग आता है। इसके अलावा आप सूखी हुई मेंहदी पर विक्स लगा लें तो भी मेंहदी का गहरा रंग रचता है।