Realme 16 Pro Series :  रियलमी 16 प्रो सीरीज इंडिया लॉन्च डेट कन्फर्म , जानें कैमरा और प्रीमियम लुक

चाइनीज टेक कंपनी रियलमी अपना नया स्मार्टफोन 16 प्रो सीरीज भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च कर रही है। टेक कंपनी अपने 15 सीरीज के बाद अब नये रियलमी 16 प्रो सीरीज भारत में लॉन्च करने जा रही है। रियलमी के ऑफिशियल साइट के अलावा यह सीरीज ई-कॉमर्स शॉपिंग साइट Flipkart पर लॉन्च होने वाला है। फ्लिपकार्ट पर इस सीरीज के लिए एक Microsite page लाइव कर दिया गया है। आइए जानते हैं कंपनी इस सीरीज में क्या खास देने वाली है।

‘अर्बन वाइल्ड’ डिजाइन

रियलमी 16 प्रो सीरीज में दो मॉडल Realme 16 Pro और Realme 16 Pro+ 5G शामिल है। दोनों ही मॉडल्स को कंपनी भारत में नये साल 6 जनवरी 2026 को लॉन्च करने वाली है। ये दोनों हैंडसेट देश में Flipkart और Realme इंडिया ऑनलाइन स्टोर के ज़रिए खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। दोनों हैंडसेट, Realme 16 Pro+ 5G और Realme 16 Pro 5G, में एक नया ‘अर्बन वाइल्ड’ डिजाइन मिलेगा।

कलर

यह सीरीज मास्टर गोल्ड और मास्टर ग्रे कलर में लॉन्च होगी। मॉडल के बैक पैनल में मेटल मिरर फिनिश डिजाइन दिया गया है। मॉडल्स अल्ट्रा स्लिम डिजाइन के साथ लॉन्च होंगे।

प्राइमरी रियर कैमरा

Realme 16 Pro सीरीज में LumaColor Image टेक्नोलॉजी से लैस 200 मेगापिक्सल का Portrait Master प्राइमरी रियर कैमरा दिया जाएगा।

एडवांस इमेज एडिटिंग टूल्स

दोनों स्मार्टफोन्स में AI Edit Genie 2.0 का सपोर्ट मिलेगा, जिसमें AI StyleMe और AI LightMe जैसे एडवांस इमेज एडिटिंग टूल्स शामिल होंगे