  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. वेनेजुएला का जिक्र कर ओवैसी ने पीएम मोदी को दी चुनौती, बोले- अगर 56 इंच का सीना है, तो 26/11 के गुनहगारों को पाक से उठाकर भारत क्यूं नहीं लाते?

वेनेजुएला का जिक्र कर ओवैसी ने पीएम मोदी को दी चुनौती, बोले- अगर 56 इंच का सीना है, तो 26/11 के गुनहगारों को पाक से उठाकर भारत क्यूं नहीं लाते?

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को अमेरिका के तरफ से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Venezuelan President Nicolas Maduro) को कथित तौर पर पकड़ने की कार्रवाई का हवाला देते हुए नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) पर तीखा सवाल उठाया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को अमेरिका के तरफ से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Venezuelan President Nicolas Maduro) को कथित तौर पर पकड़ने की कार्रवाई का हवाला देते हुए नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) पर तीखा सवाल उठाया। ओवैसी ने कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump)  अपनी सेना भेजकर किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को पकड़ सकते हैं, तो भारत सरकार 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड्स को पाकिस्तान से क्यों नहीं ला सकती?

पढ़ें :- गिरफ्तार किए गए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर अमेरिका में चलेगा मुकदमा, लगाया नार्को-टेररिज्म का आरोप

पढ़ें :- 'वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर ले गयी अमेरिकी सेना...' डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा

मुंबई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा आज हमने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) की सेनाओं ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर अमेरिका ले गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) , केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis) का नाम लेते हुए सवाल किया कि जब अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देश अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भारत ऐसा कदम क्यों नहीं उठा सकता।

ओवैसी ने कहा कि ‘मोदीजी, अगर 56 इंच का सीना है, तो मसूद अजहर जैसे 26/11 के गुनहगारों को पाकिस्तान से उठाकर भारत क्यों नहीं लाते?’ उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों का जिक्र करते हुए कहा कि देश आज भी उन आतंकियों के खिलाफ इंसाफ का इंतजार कर रहा है, जिन्होंने मुंबई में सैकड़ों बेगुनाहों की जान ली थी।

गौरतलब है कि ओवैसी का बयान अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में की गई हालिया सैन्य कार्रवाई के संदर्भ में आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि अमेरिकी विशेष बलों ने एक बड़े ऑपरेशन में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (President Nicolas Maduro) और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया और उन्हें अमेरिका ले जाया गया। ट्रंप के अनुसार, यह कार्रवाई अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर की गई और मादुरो पर ड्रग तस्करी और आपराधिक साजिशों के गंभीर आरोप हैं। अमेरिकी प्रशासन (American Administration) ने यह भी कहा कि मादुरो को अमेरिकी अदालत में पेश किया गया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

वेनेजुएला का जिक्र कर ओवैसी ने पीएम मोदी को दी चुनौती, बोले- अगर 56 इंच का सीना है, तो 26/11 के गुनहगारों को पाक से उठाकर भारत क्यूं नहीं लाते?

वेनेजुएला का जिक्र कर ओवैसी ने पीएम मोदी को दी चुनौती, बोले-...

अखिलेश का बीजेपी पर सीधा वार, बोले- साम्प्रदायिकता का चश्मा उतार अपने घर-परिवार के भविष्य के बारे में भी सोचें और कुछ नहीं कहना है...

अखिलेश का बीजेपी पर सीधा वार, बोले- साम्प्रदायिकता का चश्मा उतार अपने...

राजस्थान एटीएस ने जैसलमेर से आधी रात को पकड़ा यूपी का मौलवी, इस संदिग्ध गतिविधि में शामिल होने का है संदेह

राजस्थान एटीएस ने जैसलमेर से आधी रात को पकड़ा यूपी का मौलवी,...

Bangladesh Hindu Genocide : बांग्लादेश में हिंदू पुलिस अधिकारी को जिंदा जलाया, कट्टरपंथी ने थाने में चीख-चीखकर कबूला गुनाह

Bangladesh Hindu Genocide : बांग्लादेश में हिंदू पुलिस अधिकारी को जिंदा जलाया,...

गिरफ्तार किए गए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर अमेरिका में चलेगा मुकदमा, लगाया नार्को-टेररिज्म का आरोप

गिरफ्तार किए गए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर अमेरिका में चलेगा...

अभिषेक बनर्जी, बोले-भाजपा एक सांप की तरह है, अगर आंगन में रखेंगे तो आखिरकार वह आपको ही डसेगा

अभिषेक बनर्जी, बोले-भाजपा एक सांप की तरह है, अगर आंगन में रखेंगे...