Renault Duster India return : नई जनरेशन रेनॉल्ट डस्टर की हो रही वापसी , जानें कब होगा लॉन्च और नया लुक

Renault Duster India return : फ्रेंच कार निर्माता रेनॉल्ट इंडिया ने अपनी प्रतिष्ठित एसयूवी डस्टर की लंबे समय से प्रतीक्षित वापसी की आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है। नई जनरेशन Duster भारत में 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के मौके पर शानदार लॉन्च की जाएगी। यह कंपनी की सबसे लोकप्रिय SUV में से एक है, जिसकी वापसी का इंतजार भारतीय ग्राहक लंबे समय से कर रहे थे। नई पीढ़ी की यह मिड साइज एसयूवी, रेनॉल्ट द्वारा पिछली डस्टर को बंद करने के चार साल बाद आ रही है।

भारत में Duster का उत्पादन लगभग 4 साल पहले बंद हो गया था, और अब थर्ड-जेनरेशन मॉडल के साथ Renault मिड-साइज SUV सेगमेंट में दोबारा मजबूत दावेदारी पेश करने जा रही है। लॉन्च से पहले कंपनी ने SUV का एक टीजर भी जारी किया है।

नई Duster मॉड्यूलर CMF-B प्लेटफॉर्म पर बनेगी, जो Renault, Dacia और Nissan के कई ग्लोबल मॉडलों में इस्तेमाल होता है।

डिजाइन

टीजर में ज्यादा डिटेल्स नहीं दी गई हैं, लेकिन भारतीय बाजार के लिए Duster में फ्रंट ग्रिल, बंपर डिजाइन और कुछ कॉस्मेटिक अपडेट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, इसका रग्ड और मस्कुलर लुक वही रहेगा, जो Duster की पहचान है। ग्लोबल मॉडल की तरह Y-शेप LED लाइट्स, फ्लेयर्ड व्हील आर्चेज और बॉडी क्लैडिंग जैसे एलिमेंट्स भारत मॉडल में भी शामिल हो सकते हैं।