  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Renault Duster India return : नई जनरेशन रेनॉल्ट डस्टर की हो रही वापसी , जानें कब होगा लॉन्च और नया लुक

Renault Duster India return : नई जनरेशन रेनॉल्ट डस्टर की हो रही वापसी , जानें कब होगा लॉन्च और नया लुक

फ्रेंच कार निर्माता रेनॉल्ट इंडिया ने अपनी प्रतिष्ठित एसयूवी डस्टर की लंबे समय से प्रतीक्षित वापसी की आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Renault Duster India return : फ्रेंच कार निर्माता रेनॉल्ट इंडिया ने अपनी प्रतिष्ठित एसयूवी डस्टर की लंबे समय से प्रतीक्षित वापसी की आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है।  नई जनरेशन Duster भारत में 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के मौके पर शानदार लॉन्च की जाएगी। यह कंपनी की सबसे लोकप्रिय SUV में से एक है, जिसकी वापसी का इंतजार भारतीय ग्राहक लंबे समय से कर रहे थे। नई पीढ़ी की यह मिड साइज एसयूवी, रेनॉल्ट द्वारा पिछली डस्टर को बंद करने के चार साल बाद आ रही है।

पढ़ें :- Electric Road System : अब सड़क पर फर्राटा भरते ही चार्ज हो जाएगी आपकी गाड़ी, चार्जिंग की नो टेंशन

भारत में Duster का उत्पादन लगभग 4 साल पहले बंद हो गया था, और अब थर्ड-जेनरेशन मॉडल के साथ Renault मिड-साइज SUV सेगमेंट में दोबारा मजबूत दावेदारी पेश करने जा रही है। लॉन्च से पहले कंपनी ने SUV का एक टीजर भी जारी किया है।

नई Duster मॉड्यूलर CMF-B प्लेटफॉर्म पर बनेगी, जो Renault, Dacia और Nissan के कई ग्लोबल मॉडलों में इस्तेमाल होता है।

 डिजाइन
टीजर में ज्यादा डिटेल्स नहीं दी गई हैं, लेकिन भारतीय बाजार के लिए Duster में फ्रंट ग्रिल, बंपर डिजाइन और कुछ कॉस्मेटिक अपडेट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, इसका रग्ड और मस्कुलर लुक वही रहेगा, जो Duster की पहचान है। ग्लोबल मॉडल की तरह Y-शेप LED लाइट्स, फ्लेयर्ड व्हील आर्चेज और बॉडी क्लैडिंग जैसे एलिमेंट्स भारत मॉडल में भी शामिल हो सकते हैं।

पढ़ें :- Kia Carens CNG : किआ कैरेंस अब सीएनजी विकल्प के साथ उपलब्ध , जानें कीमत और फीचर्स
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Renault Duster India return : नई जनरेशन रेनॉल्ट डस्टर की हो रही वापसी , जानें कब होगा लॉन्च और नया लुक

Renault Duster India return : नई जनरेशन रेनॉल्ट डस्टर की हो रही...

Electric Road System : अब सड़क पर फर्राटा भरते ही चार्ज हो जाएगी आपकी गाड़ी, चार्जिंग की नो टेंशन

Electric Road System : अब सड़क पर फर्राटा भरते ही चार्ज हो...

Kia Carens CNG : किआ कैरेंस अब सीएनजी विकल्प के साथ उपलब्ध , जानें कीमत और फीचर्स

Kia Carens CNG : किआ कैरेंस अब सीएनजी विकल्प के साथ उपलब्ध...

 Shankar Mahadevan MG M9 Luxury EV : म्यूजिशियन शंकर महादेवन ने खरीदी MG की ये कार , कीमत और रेंज बेमिसाल

 Shankar Mahadevan MG M9 Luxury EV : म्यूजिशियन शंकर महादेवन ने खरीदी...

Toyota 'Baby' Land Cruiser : टोयोटा ने पेश की शक्तिशाली इंजन के साथ 'बेबी' लैंड क्रूजर , जानें पॉवर और फीचर्स

Toyota 'Baby' Land Cruiser : टोयोटा ने पेश की शक्तिशाली इंजन के...

Maruti Suzuki Swift 2025 : मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2025 हुई लॉन्च,जानें सभी वेरिएंट की कीमत और फीचर्स

Maruti Suzuki Swift 2025 : मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2025 हुई लॉन्च,जानें सभी...