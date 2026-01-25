Renault Duster :  रेनॉल्ट डस्टर का नया मॉडल 26 जनवरी को होगा लॉन्च ,  जानें कीमत और खासियत

रेनॉल्ट इंडिया 26 जनवरी, 2026 को नई रेनॉल्ट डस्टर एसयूवी लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई डस्टर भारत के SUV बाजार में सबसे प्रतिष्ठित ब्रांडों में से एक को फिर से जीवंत करने के लिए तैयार है।
डिजाइन में बदलाव और प्लेटफॉर्म
नवीनतम, तीसरी पीढ़ी की डस्टर International markets में पहले ही लॉन्च हो चुकी है, जबकि भारत में आने वाले संस्करण में स्थानीय जरूरतों के अनुरूप कई बदलाव किए जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किसी मौजूदा Dacia Architecture पर आधारित होने के बजाय, भारत के लिए विकसित किए गए एक बिल्कुल नए Platform पर आधारित होगी। साथ ही, डिजाइन के मामले में, यह यूरोप में बिकने वाली डेशिया डस्टर से पूरी तरह अलग दिखेगी, जिसका डिजाइन विशेष रूप से Indian marketके लिए तैयार किया गया है।
इंटीरियर और फीचर्स
अंदर की बात करें तो, डैशबोर्ड का समग्र लेआउट पहले जैसा ही रहने की उम्मीद है। हालांकि, भारत में लॉन्च होने वाली डस्टर में अलग-अलग कलर थीम और चारों ओर सॉफ्ट-टच मटेरियल मिलने की संभावना है।
टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
इसमें 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7.0 इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, छह स्पीकर वाला अर्कामिस उडी साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और कई अन्य फीचर्स मिलने की उम्मीद है।
ADAS फीचर्स
एसयूवी में ADAS फीचर्स भी मिलने की संभावना है, जैसे ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, वाहन, पैदल यात्री, साइकिल चालक और मोटरसाइकिल का पता लगाना, स्पीडिंग अलर्ट के साथ ट्रैफिक साइन रिकग्निशन, रियर पार्किंग असिस्टेंट, लेन चेंज वार्निंग और असिस्टेंस आदि।
इंजन
इंजन विकल्पों की बात करें तो, शुरुआत में कोई डीजल विकल्प नहीं होगा, और इसमें दो पेट्रोल इंजन विकल्प मिलने की उम्मीद है, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वैश्विक स्तर पर, रेनॉल्ट नई डस्टर को तीन इंजन विकल्पों में पेश कर रही है एक 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन जो माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ आता है, एक 1.0-लीटर 3-सिलेंडर टर्बो बाई-फ्यूल इंजन, और एक 1.6-लीटर स्ट्रॉन हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जिसमें दो इलेक्ट्रिक मोटर और 1.2 किलोवाट घंटे की बैटरी पैक शामिल है।
संभावित कीमत
नई रेनॉल्ट डस्टर, मिडसाइज़ एसयूवी सेगमेंट में हुंडई क्रेटा, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिया, टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइब्रिडर, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट और अन्य प्रतिद्वंद्वियों को टक्कर देगी। नई डस्टर की कीमत लगभग 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)से शुरू होने की उम्मीद है।