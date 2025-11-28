Renault Duster : दमदार फीचर्स और नए लुक के साथ आ रही रेनॉल्ट डस्टर , जानें कितनी कीमत के साथ इंजन

भारतीय बाजार में एक बार फिर नई डिजाइन के साथ रेनॉल्ट डस्टर तहलका मचा रही है। 3rd जनरेशन की ये SUV 26 जनवरी 2026 को लॉन्च होगी। हाल ही में इसे भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। मजबूती की बात करें तो नई Duster ग्लोबल CMF-B प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिसे हल्की, सुरक्षित और परफॉर्मेंस के लिए मजबूत माना जा रहा है। वहीं कीमत की बात तो कंपनी इसे 10 से 15 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर पेश कर सकती है।

प्रीमियम फीचर्स

नई Duster का केबिन पूरी तरह से मॉडर्न लेआउट के साथ आता है। इसमें 10.1 इंच का बड़ा Infotainment Touchscreen और 7 इंच का Digital instrument cluster दिया गया है। ये दोनों स्क्रीन वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा Dual-zone climate control, रियर एसी वेंट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, Power adjustable front seats, वायरलेस चार्जिंग और USB Type-C पोर्ट्स मिलते हैं। म्यूजिक लवर्स के लिए 6-स्पीकर Arkamys 3D साउंड सिस्टम भी शामिल है।

फीचर्स में बड़ा अपग्रेड

इसमें ओटीए (OTA) अपडेट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और 360-डिग्री कैमरा मिलेगा। SUV को टेरेन कंट्रोल सिस्टम के साथ 5 drive modes मिलेंगे, जो शहर से लेकर ऑफ-रोड तक हर तरह की ड्राइविंग सिचुएशन में बैलेंस्ड कंट्रोल देते हैं।

इंजन

नई Duster के इंजन विकल्प भी काफी पावरफुल होंगे। इसमें 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड इंजन आ सकता है। जो लगभग 130 HP पावर देगा। इसके अलावा 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 140 HP के साथ उपलब्ध होगा। Duster का सबसे खास विकल्प इसका 1.6-लीटर फुल हाइब्रिड इंजन होगा, जो शहर में EV मोड पर चल सकेगा। ये इंजन 25 से 28 kmpl तक का माइलेज दे सकता है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा होगा।