बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक इस बीमारी से लड़ रही हैं जंग, सिंगिंग से दूरी बनाने की बताई बड़ी वजह

नई दिल्ली। बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक (Renowned Bollywood Playback Singer Alka Yagnik) पिछले कुछ समय से सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस (Sensorineural Hearing Loss) बीमारी से जूझ रही हैं। साल 2024 में इस खबर ने उनके फैंस को चौंका दिया था। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी सेहत पर अपडेट देते हुए भावुक होकर कहा कि वह अभी भी इस तकलीफ से गुजर रही हैं और पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं।

अलका याग्निक (Alka Yagnik) ने इसी बीमारी की वजह से उन्होंने नए गानों की रिकॉर्डिंग से दूरी बना ली है। अलका ने बताया कि म्यूजिक कंपोजर्स (Music Composers) आज भी उन्हें अप्रोच करते हैं, लेकिन अपनी स्थिति के कारण वह काम नहीं कर पा रही हैं। उनकी जादुई आवाज आखिरी बार फिल्म अमर सिंह चमकीला (Film Amar Singh Chamkila) के गाने नरम कालजा में सुनाई दी थी। हाल ही में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है।

जब अलका याग्निक ने अपनी सुनने की समस्या के बारे में बात की

सिंगर ने सबसे पहले 2024 में सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक इमोशनल मैसेज के ज़रिए अपनी सेहत की हालत के बारे में बताया था। उन्होंने उस पल को याद किया जब सफ़र के दौरान अचानक उन्हें यह समस्या शुरू हो गई थी। उन्होंने अपने नोट में लिखा कि मेरे सभी फ़ैन्स, दोस्तों, फ़ॉलोअर्स और चाहने वालों के लिए। कुछ हफ़्ते पहले, जब मैं एक फ़्लाइट से बाहर निकली, तो अचानक मुझे लगा कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि इस घटना के बाद के कुछ हफ़्तों में हिम्मत जुटाकर, अब मैं अपने उन सभी दोस्तों और चाहने वालों के लिए अपनी चुप्पी तोड़ना चाहती हूँ, जो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आजकल कहीं नज़र क्यों नहीं आ रही हूँ। बाद में डॉक्टरों ने इस समस्या की पहचान एक दुर्लभ नर्व-संबंधी सुनने की कमी के तौर पर की, जो एक वायरल अटैक की वजह से हुई थी। उन्होंने आगे बताया, “मेरे डॉक्टरों ने इसकी पहचान एक दुर्लभ सेंसरीन्यूरल नर्व सुनने की कमी के तौर पर की है, जो एक वायरल अटैक की वजह से हुई है। यह अचानक लगा एक बड़ा झटका है, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी।”

उस समय, अलका ने अपने चाहने वालों से यह भी गुज़ारिश की थी कि जब वह इस समस्या से जूझना सीख रही हैं, तो वे उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें। इसके अलावा, सिंगर ने फ़ैन्स को तेज़ आवाज़ों के लंबे समय तक संपर्क में रहने के खतरों के बारे में भी चेतावनी दी, जिसमें हेडफ़ोन और तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक सुनना शामिल है।