  1. हिन्दी समाचार
  2. ब्‍यूटी
  3. Beauty Care: बार-बार Hair Color कराना पड़ सकता है भारी, खूबसूरती के चक्कर में बाल हो जाएंगे खराब

Beauty Care: बार-बार Hair Color कराना पड़ सकता है भारी, खूबसूरती के चक्कर में बाल हो जाएंगे खराब

हेयर कलर कराना  एक ट्रेंड बन गया है। लोगों को अलग अलग तरह के हैयर कलर करना पसंद है। जिनका बाल काला है वो ब्राउन करने के लिए परेशान हैं वहीं जिनका बाल भूरा है वो किसी दूसरे रंग को लेकर परेशान रहते हैं। अब ऐसे में हेयर कलर का सहारा लेते हैं। पार्लर में घंटों बैठकर पसंदीदा रंग करवाना और फिर अपने दोस्तों को दिखाना, ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बार-बार केमिकल वाले हेयर कलर का इस्तेमाल आपके बालों के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

हेयर कलर कराना  एक ट्रेंड बन गया है। लोगों को अलग अलग तरह के हैयर कलर करना पसंद है। जिनका बाल काला है वो ब्राउन करने के लिए परेशान हैं वहीं जिनका बाल भूरा है वो किसी दूसरे रंग को लेकर परेशान रहते हैं। अब ऐसे में हेयर कलर का सहारा लेते हैं। पार्लर में घंटों बैठकर पसंदीदा रंग करवाना और फिर अपने दोस्तों को दिखाना, ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बार-बार केमिकल वाले हेयर कलर का इस्तेमाल आपके बालों के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। इससे कितना नुकसान होता है आज मैं आपको इस आर्टिकल में बताऊँगी।

पढ़ें :- Beauty Hack: थ्रेड‍िंग या वैक्‍स‍िंग,आइब्रो बनवाने के ल‍िए क्‍या है बेस्‍ट? आपकी स्कि‍न टाइप में छ‍िपा है जवाब

कैसे होता है बालों को नुकसान?

हेयर कलर में अमोनिया और पेरोक्साइड जैसे कई खतरनाक केमिकल होते हैं। जब आप कलर लगाते हैं, तो ये केमिकल बालों की ऊपरी परत (क्यूटिकल) को खोल देते हैं ताकि रंग बालों के अंदर तक जा सके। यह प्रक्रिया आपके बालों को कमजोर और रूखा बना देती है।अगर लगातार आप ऐसा करेंगे तो आपके स्कैल्प  की नेचुरल नमी को हटा देता है इससे आपके बाल रूखे और बेजान से दिखने लगते हैं।

क्या करें, अगर कलर कराना हो?

इसका मतलब यह नहीं कि आप बिल्कुल भी हेयर कलर न कराएं। आप कुछ बातों का ध्यान रखकर अपने बालों को बचा सकते हैं:

पढ़ें :- Beauty care: Nora Fatehi के इन ब्यूटी सीक्रेट्स को फॉलो कर पा सकते हैं फ्लोलेस स्किन, आज से करें शुरू

–  नेचुरल ऑप्शन्स को चुनें: आजकल बाजार में कई हर्बल और नेचुरल हेयर कलर मौजूद हैं जिनमें हानिकारक केमिकल कम होते हैं। आप मेहंदी या हर्बल पाउडर जैसे नेचुरल चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

–  प्रोफेशनल से सलाह लें: अगर आप केमिकल कलर कराना चाहते हैं, तो किसी अच्छे प्रोफेशनल से ही कराएं। वे सही प्रॉडक्ट्स और तकनीक का इस्तेमाल करते हैं।

–  गैप रखें: बार-बार कलर कराने से बचें। दो कलर के बीच कम से कम 3-4 महीने का गैप जरूर रखें।

–  सही देखभाल करें :  कलर कराने के बाद बालों की देखभाल बहुत जरूरी है। कलर-सेफ शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करें।

 

पढ़ें :- Beauty Hack: Glowing skin के लिए apply करें ये , बस लगा लीजिए तुलसी के पत्तों से बना फेस पैक

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Beauty Care: बार-बार Hair Color कराना पड़ सकता है भारी, खूबसूरती के चक्कर में बाल हो जाएंगे खराब

Beauty Care: बार-बार Hair Color कराना पड़ सकता है भारी, खूबसूरती के...

Beauty Hack: थ्रेड‍िंग या वैक्‍स‍िंग,आइब्रो बनवाने के ल‍िए क्‍या है बेस्‍ट? आपकी स्कि‍न टाइप में छ‍िपा है जवाब

Beauty Hack: थ्रेड‍िंग या वैक्‍स‍िंग,आइब्रो बनवाने के ल‍िए क्‍या है बेस्‍ट? आपकी...

Beauty care: Nora Fatehi के इन ब्यूटी सीक्रेट्स को फॉलो कर पा सकते हैं फ्लोलेस स्किन, आज से करें शुरू

Beauty care: Nora Fatehi के इन ब्यूटी सीक्रेट्स को फॉलो कर पा...

Janmasthmi 2025: जन्माष्टमी पर बेटी को राधा लुक देने के लिए फॉलो करें ये टिप्स, लगेगी बेहद खूबसूरत

Janmasthmi 2025: जन्माष्टमी पर बेटी को राधा लुक देने के लिए फॉलो...

Beauty Hack: Glowing skin के लिए apply करें ये , बस लगा लीजिए तुलसी के पत्तों से बना फेस पैक

Beauty Hack: Glowing skin के लिए apply करें ये , बस लगा...

Beauty Care: Body Wash या Body Scrub: आपकी स्किन के लिए क्‍या है ज्‍यादा बेहतर? यहां जाने सच

Beauty Care: Body Wash या Body Scrub: आपकी स्किन के लिए क्‍या...