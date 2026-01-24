Rising Star W Asia Cup : बीसीसीआई ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए घोषित की टीम इंडिया ए, राधा यादव बनीं कप्तान

  1. हिन्दी समाचार
Rising Star Women's Asia Cup : बीसीसीआई की विमेंस सिलेक्शन कमेटी ने राइजिंग स्टार महिला एशिया कप के लिए इंडिया 'ए' टीम की घोषणा कर दी है। 15 सदस्यीय इंडिया ए टीम की अगुवाई राधा यादव करने वाली हैं। यह टूर्नामेंट थाईलैंड में T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा।

ACC राइजिंग स्टार एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय इंडिया ए टीम राधा यादव के अलावा, वृंदा दिनेश, अनुष्का शर्मा और नंदिनी शर्मा जैसी खिलाड़ी भी शामिल हैं। दीया यादव और ममता एम भी टीम का हिस्सा हैं, लेकिन उनका खेलना BCCI के COE से फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर करेगा। यह टूर्नामेंट 13 से 22 फरवरी तक थाईलैंड में होगा। इंडिया ए को ग्रुप बी में UAE, पाकिस्तान ए और नेपाल के साथ रखा गया है।

इंडिया ए का पहला मैच 13 फरवरी को UAE के खिलाफ है। वे 15 फरवरी को पाकिस्तान से खेलेंगे, जिसके बाद 17 फरवरी को नेपाल के खिलाफ अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेंगे। बांग्लादेश ए, श्रीलंका ए, मलेशिया और मेजबान थाईलैंड ग्रुप बी में हैं। सेमीफाइनल 20 फरवरी को खेले जाएंगे, और फाइनल दो दिन बाद होगा।

एसीसी राइजिंग स्टार एशिया कप के लिए इंडिया ए टीम

हुमैरा काजी, वृंदा दिनेश, अनुष्का शर्मा, दीया यादव*, तेजल हसब्निस, नंदनी कश्यप [विकेटकीपर], ममता एम [विकेटकीपर]*, राधा यादव [कप्तान], सोनिया मेंढिया, मिन्नू मणि, तनुजा कंवर, प्रेमा रावत, साइमा ठाकोर, जिन्तामणि कलिता, नंदनी शर्मा।

