  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. महाकाल के दर्शन से टीम इंडिया ने की नए साल की शुरुआत, खिलाड़ी भस्म आरती में हुईं शामिल

महाकाल के दर्शन से टीम इंडिया ने की नए साल की शुरुआत, खिलाड़ी भस्म आरती में हुईं शामिल

Indian Cricket Team at Mahakaleshwar Temple: नए साल पर जहां एक तरफ देश के कई युवा नशे में धुत नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपने साल की शुरुआत महाकाल के दर्शन से की। दरअसल, श्रीलंका को 5 मैचों की टी20 सीरीज में क्‍लीन स्‍वीप करने वाली भारतीय टीम के कई खिलाड़ी उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे। इन खिलाड़ियों ने मंदिर की प्रसिद्ध भस्म आरती में हिस्सा लिया।

By Abhimanyu 
Updated Date

Indian Cricket Team at Mahakaleshwar Temple: नए साल पर जहां एक तरफ देश के कई युवा नशे में धुत नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपने साल की शुरुआत महाकाल के दर्शन से की। दरअसल, श्रीलंका को 5 मैचों की टी20 सीरीज में क्‍लीन स्‍वीप करने वाली भारतीय टीम के कई खिलाड़ी उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे। इन खिलाड़ियों ने मंदिर की प्रसिद्ध भस्म आरती में हिस्सा लिया।

पढ़ें :- T20I Batter Rankings: शेफाली वर्मा ने टी20आई रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, खतरे में नंबर-1 की कुर्सी

दरअसल, सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर दर्शन का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, राधा यादव और अरुंधति रेड्डी सहित अन्य खिलाड़ी मंदिर परिसर में बैठकर आरती के दौरान प्रार्थना करते हुए नजर आ रही हैं। बता दें कि साल 2025 में भारतीय महिला टीम ने कई उपलब्धियां हासिल कीं। जिनमें सबसे बड़ी उपलब्धि पहली बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करना था।

भारतीय टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर होने के बाद टीम ने एक भी टी20आई सीरीज नहीं गंवाई है। अब भारतीय टीम की नजर इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों में जुटी है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी 2026 में ऑस्ट्रेलिया और मई 2026 में इंग्लैंड से भिड़ेगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

महाकाल के दर्शन से टीम इंडिया ने की नए साल की शुरुआत, खिलाड़ी भस्म आरती में हुईं शामिल

महाकाल के दर्शन से टीम इंडिया ने की नए साल की शुरुआत,...

URMU सुलतानपुर की टीम बनी मंडल विजेता, कप्तान सतीश यादव 'मैन ऑफ द मैच' व 'मैन ऑफ द टूर्नामेंट' घोषित

URMU सुलतानपुर की टीम बनी मंडल विजेता, कप्तान सतीश यादव 'मैन ऑफ...

Team India January 2026 Match Schedule: इस महीने भारतीय टीम खेलेगी 3 ODI और 5 T20I मैच; फैंस नोट कर लें तारीख

Team India January 2026 Match Schedule: इस महीने भारतीय टीम खेलेगी 3...

Video-गोवा से सारा तेंदुलकर के वायरल इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर मचा हंगामा, करना पड़ा ट्रोलिंग का सामना

Video-गोवा से सारा तेंदुलकर के वायरल इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर...

टी20 वर्ल्ड 2026 के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान; पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की वापसी

टी20 वर्ल्ड 2026 के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान; पैट कमिंस और...

कोमा में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड चैंपियन बल्लेबाज; क्रिकेट फैंस कर रहे खिलाड़ी के लिए दुआएं

कोमा में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड चैंपियन बल्लेबाज; क्रिकेट फैंस कर रहे...