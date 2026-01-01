महाकाल के दर्शन से टीम इंडिया ने की नए साल की शुरुआत, खिलाड़ी भस्म आरती में हुईं शामिल

Indian Cricket Team at Mahakaleshwar Temple: नए साल पर जहां एक तरफ देश के कई युवा नशे में धुत नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपने साल की शुरुआत महाकाल के दर्शन से की। दरअसल, श्रीलंका को 5 मैचों की टी20 सीरीज में क्‍लीन स्‍वीप करने वाली भारतीय टीम के कई खिलाड़ी उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे। इन खिलाड़ियों ने मंदिर की प्रसिद्ध भस्म आरती में हिस्सा लिया।

दरअसल, सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर दर्शन का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, राधा यादव और अरुंधति रेड्डी सहित अन्य खिलाड़ी मंदिर परिसर में बैठकर आरती के दौरान प्रार्थना करते हुए नजर आ रही हैं। बता दें कि साल 2025 में भारतीय महिला टीम ने कई उपलब्धियां हासिल कीं। जिनमें सबसे बड़ी उपलब्धि पहली बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करना था।

भारतीय टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर होने के बाद टीम ने एक भी टी20आई सीरीज नहीं गंवाई है। अब भारतीय टीम की नजर इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों में जुटी है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी 2026 में ऑस्ट्रेलिया और मई 2026 में इंग्लैंड से भिड़ेगी।