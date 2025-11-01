राघोपुर में रोहिणी आचार्य ने संभाली कमान, बोलीं- तेजस्वी CM बने तो बिहार का होगा कायाकल्प, 'तेज प्रताप मेरा छोटा भाई, जीत का आशीर्वाद...'

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) के बीच राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के परिवार की आंतरिक कलह ने राजनीतिक हलकों को हिला दिया था। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के संस्थापक लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने जनशक्ति जनता दल (JJD) से महुआ सीट पर नामांकन दाखिल कर लिया, जबकि छोटे भाई तेजस्वी यादव RJD की कमान संभाले हुए हैं। इसी बीच लालू की बेटी रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने पहली बार सार्वजनिक रूप से बड़े भाई तेज प्रताप पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा ‘मेरा छोटा भाई है, जीत का आशीर्वाद है…।’

रोहिणी आचार्य का बयान

एक निजी मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने कहा ‘वो मेरा भाई है, आशीर्वाद हमेशा रहेगा। वह जनता की सेवा करेंगे, जीतेंगे।’ ये शब्द तेज प्रताप के लिए पहली खुली सार्वजनिक प्रतिक्रिया थे। इससे पहले, परिवार में मतभेदों के चलते रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) RJD के प्रचार पर फोकस कर रही थीं। वे राघोपुर में तेजस्वी के लिए रोड शो कर रही थीं, जहां उन्होंने कहा ‘तेजस्वी ने 5लाख रोजगार दिए, बिहार की जनता ने तय कर लिया कि वे ही CM बनेंगे।’

लेकिन तेज प्रताप पर बात आते ही उनका स्वर भावुक हो गया। एक्स पर रोहिणी ने BJP पर निशाना साधा और कहा ‘BJP में बलात्कारियों का जमघट है।’ ये बयान महुआ में तेज प्रताप के खिलाफ RJD उम्मीदवार मुकेश रोशन के समर्थन में देखा जा रहा है। फिर भी, आशीर्वाद का संदेश साफ है राजनीति अलग, रिश्ते अटूट। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बयान JJD को अप्रत्यक्ष मजबूती दे सकता है, खासकर यादव वोट बैंक में।