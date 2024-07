रोहित-द्रविड़ ने PM मोदी को सौंपी ट्रॉफी... तो BCCI ने दिया ये खास तोहफा; देखें तस्वीरें

PM Modi Meets Team India: टी20 विश्व कप का खिताब दूसरी बार जीतने के बाद भारतीय टीम गुरुवार सुबह चार्टर फ्लाइट से दिल्ली पहुंची, जहां एयरपोर्ट पर फैंस ने खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद भारतीय टीम ने कुछ देर ITC मौर्या होटल में आराम किया और फिर पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। वहीं, अब इस मुलाक़ात के वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

दरअसल, 29 जून को टी20 विश्व कप 2024 का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम बारबाडोस में आए चक्रवात की वजह से वहीं फंस गई थी और गुरुवार 4 जुलाई को टीम वापस भारत लौटी। दिल्ली में 7, कल्यार्ण लोक मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास में पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान भारतीय टीम के खिलाड़ी एक खास जर्सी में नजर आए। इस जर्सी पर INDIA के नीचे ‘Champions’ लिखा हुआ था। इस मुलाकात की सामने आयी एक तस्वीर में पीएम मोदी के साथ भारतीय टीम सभी खिलाड़ी, कोच राहुल द्रविड़, बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी और बोर्ड के सचिव जय शाह नजर आ रहे हैं।

वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि पीएम मोदी सभी खिलाड़ियों से उनका अनुभव पूछते हुए दिख रहे हैं और सभी के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने पीएम मोदी को टी20 विश्व कप की ट्रॉफी सौंपी। वहीं, बीसीसीआई ने भी इस मुलाकात कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें पीएम मोदी को रोजर बिन्नी और जय शाह 1 नंबर की जर्सी गिफ्ट कर रहे हैं, जिस पर पीछे की तरफ नमो लिखा है।

बीसीसीआई ने लिखा, ‘विजयी भारतीय क्रिकेट टीम ने आज आगमन पर भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। सर, हम आपके प्रेरक शब्दों और Team India को प्रदान किए गए अमूल्य समर्थन के लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।’

