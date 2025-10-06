रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल सकेंगे 2027 का वर्ल्ड कप! पर माननी होगी BCCI की ये बड़ी शर्त

  1. हिन्दी समाचार
  रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल सकेंगे 2027 का वर्ल्ड कप! पर माननी होगी BCCI की ये बड़ी शर्त

Cricket News: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम के चयन के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस दौरे पर रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम का हिस्सा हैं, लेकिन रोहित से वनडे की कप्तानी छीन ली गयी है। जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों के 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलने की उम्मीदें बेहद कम नजर आ रही हैं, क्योंकि बीसीसीआई ने भी इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इस बीच रोहित और कोहली को लेकर बोर्ड की सख्ती बढ़ने वाली

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- 'मैं कप्तान बनना चाहता हूं...' विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के मन में भी जागी इच्छा

दरअसल, टेस्ट और टी20आई से संन्यास ले चुके विराट कोहली और रोहित शर्मा अब वनडे क्रिकेट ही खेलते हैं। जिसकी वजह से दोनों खिलाड़ियों का मैदान पर दिखना सीमित रह गया है, क्योंकि वर्तमान में वनडे मैच बहुत कम ही खेले जा रहे हैं। अगर दोनों खिलाड़ियों को 2027 वर्ल्ड कप में खेलना है तो उन्हें अपनी फिटनेस को बरकरार रखना होगा। इसके साथ ही उन्हें घरेलू क्रिकेट मैच खेलने होंगे। टीम का ऐलान करते हुए चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने साफ तौर पर कहा था कि जो खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम से बाहर हैं या उपलब्ध हैं, उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना ही होगा।

भारतीय टीम के पूर्व स्टार ऑल राउंडर इरफान पठान का मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए मैच फिटनेस सबसे बड़ी चुनौती होगी। कोहली को दुनिया भर में सबसे फिट क्रिकेटरों में से एक माना जाता है, जबकि रोहित शर्मा ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ से पहले अपनी फिटनेस पर काफी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन, सामान्य फिटनेस और मैच टाइम फिटनेस में अंतर फर्क होता है।

पठान अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि अगर रोहित-कोहली नियमित रूप से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो दोनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कुछ गेम टाइम हासिल करें। उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए। दोनों बड़े खिलाड़ी हैं, वे जानते हैं क्या करना है? लेकिन जब वो टी20 नहीं खेल रहे हैं, तो वनडे मैचों के बीच लंबा अंतराल रहेगा। ऐसे में दोनों को नियमित रूप से मैच खेलकर खुद को फिट रखना होगा। तभी उनका 2027 वर्ल्ड कप खेलने का सपना पूरा होगा।

पढ़ें :- Rohit vs Gambhir: ड्रेसिंग रूम के वर्चस्व की लड़ाई में गयी रोहित के हाथ से कप्तानी! कोच गंभीर की जीत
