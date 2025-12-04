रोहित शर्मा और विराट कोहली का भविष्य “ऐसे लोग तय कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ खास हासिल नहीं किया : हरभजन सिंह

नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रहे दोनों वनडे मैचों में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कोहली ने तो लगातार 2 सेंचुरी मार दी है। इसी बीच पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने अपनी शानदार ऑन-फील्ड परफॉर्मेंस से आलोचकों को जवाब दे रहे विराट और रोहित के बचाव में उतरते हुए टीम मैनेजमेंट पर तीखा हमला किया है। हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने उन लोगों की योग्यता पर सवाल उठाया है जिन्हें यह तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि क्या कोहली और रोहित अभी भी भारत के लिए खेलने लायक हैं या नहीं?

टीम मैनेजमेंट ने अभी तक इस बात पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया है कि क्या ये दोनों खिलाड़ी 2027 में होने वाले अगले वनडे विश्व कप (ODI World Cup) में टीम का हिस्सा होंगे या नहीं। हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने कहा कि यह समझ नहीं आता कि आखिर कोहली और रोहित जैसे खिलाड़ियों के भविष्य पर सवाल ही क्यों उठाए जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई (News Agency PTI) से बात करते हुए हरभजन सिंह ने टीम मैनेजमेंट पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि यह हमारी समझ से परे है। हो सकता है मैं इसका जवाब न दे पाऊं क्योंकि मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूं और जो मैंने देखा है वह मेरे साथ भी हुआ है। यह मेरे कई टीममेट्स के साथ हुआ है, लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस बारे में बात नहीं करते और न ही इस पर चर्चा करते हैं।

हरभजन ने विराट कोहली (Virat Kohli) की खेल भावना की प्रशंसा करते हुए तीखी टिप्पणी की। हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने आगे कहा कि मैं बहुत खुश हूं जब मैं विराट कोहली (Virat Kohli) जैसे खिलाड़ी को देखता हूं जो अभी भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। यह थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग उनके भविष्य के बारे में फैसला कर रहे हैं, उन्होंने खुद ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया है।

युवा पीढ़ी के लिए हैं उदाहरण

भारत के लिए 417 टेस्ट विकेट लेने वाले हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने रोहित और कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि वे युवा पीढ़ी के लिए सही उदाहरण पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा रन बनाए हैं और हमेशा भारत के लिए महान खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने बल्लेबाज के तौर पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है और वे टीम के लीडर हैं। मैं उनके लिए बहुत खुश हूं, वे बहुत, बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं।’ हरभजन ने कहा कि वे न केवल मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं बल्कि युवा पीढ़ी के सामने यह उदाहरण पेश कर रहे हैं कि एक चैंपियन बनने के लिए क्या करना पड़ता है। इसलिए, सही उदाहरण पेश करने के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा को बहुत-बहुत बधाई।

बता दें कि टेस्ट सीरीज में मिली करारी हार के बाद टीम इंडिया एकदिवसीय सीरीज बचाने में लगी हुई है। तीन मैचों की सीरीज में फिलहाल दोनों टीमें 1-1 मैच जीत कर बराबरी पर है। सीरीज का अंतिम मैच 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा।