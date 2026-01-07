टी20 विश्व कप 2026 के लिए टीम इंडिया पर हरभजन सिंह का बड़ा बयान, अजीत अगरकर को लेकर कह दी बड़ी बात

नई दिल्ली। टी20 विश्व कप 2026 के लिए टीम इंडिया के चयन को लेकर हरभजन सिंह का बड़ा बयान आया है। उन्होंने बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि, चयन समिति ने साहसिक और संतुलित फैसले लिए हैं, जिसके बाद अजित आगरकर को 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए।

हरभजन सिंह ने कहा कि, टीम इंडिया वाकई बहुत अच्छी है। मैंने पहले भी कहा था कि, अजीत अगरकर को इस टीम के लिए 10 में से 10 नंवबर मिलने चाहिए। हालांकि, शुभमन गिल को टीम से बाहर किए जाने पर उन्होंने थोड़ी निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि, मुझे शुभमन गिल के लिए थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसे आगे और मौके जरूर मिलेंगे। साथ ही कहा, चयन के लिए कुछ फैसले काफी अहम होते हैं लेकिन टीम की मजबूती ज्यादा अहम है।

उन्होंने टीम इंडिया की सरहाना करते हुए कहा कि, इस टीम में हर खिलाड़ी अपने दम पर मैच जिताने की काबिलियत रखता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत लगातार दूसरा टी20 वर्ल्ड कप जीत सकता है। उन्होंने कहा, ‘उम्मीद है कि हम बैक-टू-बैक वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वैसी टीम है।’ इसके साथ ही, उन्होंने अपनी फॉर्म को लेकर जूझ रहे सूर्यकुमार यादव पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि, विश्व कप में सूर्यकुमार यादव जरूर चमकेंगे।

हरभजन सिंह से इस दौरान अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि, इनकी फॉर्म की तारीफ की और कहा कि, हार्दिक अभी जिस फॉर्म में है वो बेहतरीन है। गेंदबाजी पर बात करते हुए हरभजन ने कहा, हमारे पास अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह जैसे बेहतरीन तेज गेंदबाज भी हैं।