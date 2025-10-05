  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. Rohit vs Gambhir: ड्रेसिंग रूम के वर्चस्व की लड़ाई में गयी रोहित के हाथ से कप्तानी! कोच गंभीर की जीत

Rohit vs Gambhir: ड्रेसिंग रूम के वर्चस्व की लड़ाई में गयी रोहित के हाथ से कप्तानी! कोच गंभीर की जीत

Cricket News: अहमदाबाद टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली जीत के कुछ देर बाद बीसीसीआई ने शुभमन गिल को नया वनडे कप्तान बनाने की घोषणा की। जिसके बाद से पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। फैंस रोहित को वनडे की कप्तानी से हटाने को लेकर बीसीसीआई और कोच गौतम गंभीर के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस बीच भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम के माहौल को लेकर चर्चाएं फिर शुरू हो गयी हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

Rohit vs Gambhir: अहमदाबाद टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली जीत के कुछ देर बाद बीसीसीआई ने शुभमन गिल को नया वनडे कप्तान बनाने की घोषणा की। जिसके बाद से पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। फैंस रोहित को वनडे की कप्तानी से हटाने को लेकर बीसीसीआई और कोच गौतम गंभीर के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस बीच भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम के माहौल को लेकर चर्चाएं फिर शुरू हो गयी हैं।

पढ़ें :- India New ODI Captain: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शुभमन गिल होंगे भारत के नए वनडे कप्तान, रोहित शर्मा की जगह लेंगे

दरअसल, बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने कहा कि रोहित को हटाने का फैसला इसलिए लिया गया, क्योंकि तीन अलग-अलग फॉर्मेट के लिए तीन अलग-अलग कप्तान रखना मुश्किल होता। हालांकि, रोहित को हटाए जाने के पीछे ड्रेसिंग रूम में वर्चस्व की लड़ाई को बड़ी वजह माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि रोहित को इसलिए कप्तानी से हटाया गया, क्योंकि अगर यह सीनियर खिलाड़ी वनडे में कप्तान बनें रहते तो टीम का कल्चर बिगड़ सकता था। यूं कहें तो कप्तान की ओर से सभी फैसले लेने का कल्चर जन्म ले सकता था।

एक रिपोर्ट के अनुसार, ड्रेसिंग रूम में रोहित को अपनी विचारधारा पर चलाने का मौका मिले, प्रबंधन ऐसा नहीं चाहता था। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि हेड कोच गंभीर अपने कार्यकाल के पहले छह महीनों में पीछे हट गए थे, क्योंकि रोहित ही फैसले लेते थे। इसके बाद न्यूजीलैंड (घरेलू टेस्ट) और ऑस्ट्रेलिया (बाहर) के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने के बाद वे फ्रंट फुट पर आ गए।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई के एक सूत्र के हवाले से लिखा, रोहित जैसे कद के खिलाड़ी को कप्तानी की भूमिका में रखने का मतलब होता कि ड्रेसिंग रूम में उन्हें अपने सिद्धांतों को लागू करने का मौका मिलता। गंभीर ने अपने कार्यकाल के पहले छह महीनों में टेस्ट और वनडे में पीछे की सीट ले ली थी, लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार ने उन्हें और अधिक मजबूती से जिम्मेदारी संभालने के लिए प्रेरित किया।

पढ़ें :- IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम का ऐलान आज! रोहित-कोहली की होगी वापसी, देखें- संभावित स्क्वाड
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND W vs PAK W: टॉस में कप्तानों ने नहीं मिलाया हाथ, पाकिस्तान ने चुनी गेंदबाजी

IND W vs PAK W: टॉस में कप्तानों ने नहीं मिलाया हाथ,...

Rohit vs Gambhir: ड्रेसिंग रूम के वर्चस्व की लड़ाई में गयी रोहित के हाथ से कप्तानी! कोच गंभीर की जीत

Rohit vs Gambhir: ड्रेसिंग रूम के वर्चस्व की लड़ाई में गयी रोहित...

भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को हर बार चटाई धूल, आंकड़ें देखकर रह जाएंगे हैरान

भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को हर बार चटाई धूल, आंकड़ें देखकर...

भारतीय टी-20 के कप्तान सूर्य कुमार ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर किया बड़ा खुलासा, खुद को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

भारतीय टी-20 के कप्तान सूर्य कुमार ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर...

IND vs PAK: आज विमेंस वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे मैच

IND vs PAK: आज विमेंस वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की...

India Squad for Australia Tour: गिल कप्तान और अय्यर बनें उपकप्तान, बुमराह वनडे सीरीज से बाहर; ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान

India Squad for Australia Tour: गिल कप्तान और अय्यर बनें उपकप्तान, बुमराह...