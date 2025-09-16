Royal Enfield Meteor 350 : नए अंदाज़ में आ गई रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350, जानें शुरुआती कीमत

  1. हिन्दी समाचार
रॉयल एनफील्ड ने अपनी पॉपुलर क्रूज़र मोटरसाइकिल मेटियोर 350 का नया मॉडल लॉन्च कर दिया है।

Royal Enfield Meteor 350 : रॉयल एनफील्ड ने अपनी पॉपुलर क्रूज़र मोटरसाइकिल मेटियोर 350 का नया मॉडल लॉन्च कर दिया है। यह नई बाइक GST के नए नियम के बाद लॉन्च होने वाली Royal Enfield की पहली मोटरसाइकिल है, जिस पर केवल 18% GST लागू होगा। कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत केवल ₹1,95,762 (ex-showroom) रखी गई है। आइये जानते है नए मॉडल में डिज़ाइन, फीचर्स और Riding Experience को बेहतर बनाया गया है।

डिज़ाइन और वैरिएंट्स
Meteor 350 अपने क्लासिक क्रूज़र डिजाइन को बनाए रखते हुए आकर्षक लुक में पेश किया गया है। इसमें लो-सेट सीट, टियरड्रॉप टैंक और रॉयल एनफील्ड का सिग्नेचर एग्जॉस्ट साउंड दिया गया है। यह बाइक 4 वैरिएंट्स और 7 नए कलर ऑप्शन में अवेलेबल होगी।

Fireball: फायरबॉल ऑरेंज और फायरबॉल ग्रे,
Stellar: स्टेलर मैट ग्रे और स्टेलर मरीन ब्लू
Aurora: ऑरोरा रेट्रो ग्रीन और ऑरोरा रेड
Supernova: सुपरनोवा ब्लैक

इंजन
नए Meteor 350 में 349 सीसी का Single-cylinder, एयर-ऑयल कूल्ड इंजन दिया है। यह इंजन 20.2 BHP की पावर और 27 न्यूटन मीटर (Nm) का टॉर्क पैदा करता है। इसमें 5-स्पीड ट्रांसमिशन गियरबॉक्स दिया गया है।
फीचर्स
वहीं फीचर्स की बात करें तो बेहतर और स्मूद इंटरफेस वाला ट्रिपल नेविगेशन सिस्टम, LED हेडलैम्प्स,USB पोर्ट,डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिए गए हैं।

