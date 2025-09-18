Rise and Fall: पत्नी को याद करके पवन सिंह के छलके आसूं , बोले ”वो देवी थी जिसको मैंने खो दिया.”

पावर स्टार पवन सिंह इन दिनो शो राइज़ एंड फॉल को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। जितने ही वो देखने में खुश मिजाज है उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही उतार-चढ़ाव भरी रही है। पवन सिंह के निजी जिंदगी में एक ऐसा भयानक तूफान आया, जिसने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया. यह तूफान था उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह का अचानक दुनिया को अलविदा कह देना। बता दें जब से पवन सिंह इस शो में गए हैं तब से शो की TRP पीक पर है । लोग इस रियलिटी शो में पवन सिंह को बहुत पसंद कर रहें हैं।

पवन सिंह ने सुनाई दास्तां

पवन सिंह ने अपनी गाना और अभिनय के दम पर भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम हासिल किया। उनका गाना ‘लॉलीपॉप लागेलू’ आज भी हर जुबान पर है। उनका करियर लगातार ऊंचाइयों को छू रहा था. साल 2014 में, उन्होंने नीलम सिंह से शादी की. उनकी शादी धूमधाम से हुई थी. इस शादी से पवन और उनकी फैमिली बहुत खुश थी. लेकिन, शादी के महज तीन महीने बाद ही एक ऐसी घटना घटी, जिसने पवन सिंह को एकदम बिखेर दिया। इस सदमे से वो आज भी नहीं निकल पा रहें हैं। अभी भी उन्हें पहली पत्नी की याद आती है। शादी के 3 महीने बाद ही नीलम सिंह ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।

आज भी आती है पहली पत्नी की याद

पवन सिंह आज भी अपने वाइफ नीलम सिंह को नहीं भूल पाये हैं । राइज एंड फॉल में उनसे शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि “मेरी हुई थी लेकिन उजड़ गई. उसने तीन महीने में ही दुनिया को विदा कर दिया गलत रास्ते से. वो देवी थी जिसको मैंने खो दिया.” वहीं आपको बता दें कि उन्होंने दूसरी शादी ज्योति सिंह से की, शुरू में तो सब ठीक था लेकिन साल 2022 से इनका मामला कोर्ट में है. पवन सिंह अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक लेना चाहते हैं। अपने पहली पत्नी नीलम को आज भी पवन सिंह अक्सर याद करते हैं।