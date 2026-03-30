RR vs CSK Live Streaming : आज आईपीएल में राजस्थान और सीएसके की होगी भिड़ंत, जानें- कब, कहां खेला जाएगा मैच

RR vs CSK Live streaming : आज (30 मार्च) आईपीएल के 19वें सीजन का तीसरा मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की चुनौती होगी। यह पहला मौका होगा, जब संजू सैमसन राजस्थान के लिए नहीं, बल्कि उसके खिलाफ मैदान पर उतरेंगे। वहीं, रविंद्र जड़ेजा अपनी पुरानी टीम सीएसके के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। आइये जानते हैं कि राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, आईपीएल 2026 का तीसरा मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच कैसे लाइव देख सकेंगे-

RR vs CSK : राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, आईपीएल 2026 का तीसरा मैच कब खेला जाएगा?

राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, आईपीएल 2026 का तीसरा मैच सोमवार 30 मार्च 2026 को खेला जाएगा।

RR vs CSK : राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, आईपीएल 2026 का तीसरा मैच कहां खेला जाएगा?

राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, आईपीएल 2026 का तीसरा मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

RR vs CSK : राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, आईपीएल 2026 के तीसरे मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, आईपीएल 2026 के तीसरे मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, शाम 7:00 बजे होगा।

RR vs CSK : राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, आईपीएल 2026 के तीसरे मैच के लिए पहली गेंद कितने बजे फेंकी जाएगी?

राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, आईपीएल 2026 के तीसरे मैच के लिए पहली गेंद भारतीय समयानुसार, शाम 7:30 बजे फेंकी जाएगी।

RR vs CSK : राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, आईपीएल 2026 के तीसरे मैच को किस टीवी पर लाइव देख सकेंगे?

राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, आईपीएल 2026 के तीसरे मैच को भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख सकेंगे।

RR vs CSK : राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, आईपीएल 2026 के तीसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, आईपीएल 2026 के तीसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar वेबसाइट और एप पर उपलब्ध होगी?