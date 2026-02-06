Ruby’s luck connection : माणिक पहनते ही किस्मत चमक उठेगी , लाता है क्लैरिटी

Ruby’s luck connection : ज्योतिष में रत्नों का विशेष प्रभाव है। सफल ज्योतिषी ग्रहों को एक्टिव करने के लिए उपाय के रूप में रत्नों को धारण करने की सलाह देते है। ग्रहों के राजा सूर्य के पूर्ण प्रभाव को प्राप्त करने के लिए ज्योतिषी उपाय के तौर पर माणिक पहनने की सलाह देते है। रत्न ज्योतिष में ज्योतिष शास्त्र में माणिक (Ruby) को ग्रहों के राजा सूर्य का प्रतिनिधि माना गया है। यही वजह है कि यह रत्न नेतृत्व, आत्मविश्वास, करियर ग्रोथ और मान-सम्मान से सीधा जुड़ा हुआ माना जाता है।

सीधी भाषा में कहें तो “जहां आत्मविश्वास कम, वहां माणिक की चमक काम आती है।”

शक्ति पद वालों की पहली पसंद

राजनीति, प्रशासनिक सेवाएं, कॉरपोरेट लीडरशिप या किसी भी उच्च-अधिकार वाली भूमिका में काम करने वालों के लिए माणिक को Power Stone कहा जाता है।

यह निर्णय क्षमता को तेज करता है और व्यक्ति की पर्सनालिटी में कमांड और क्लैरिटी लाता है।

किन 5 राशियों के लिए सबसे फलदायी है माणिक?

सिंह (Leo): Natural Leader Mode ON

सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है। माणिक पहनने से Leadership skills और मजबूत। Authority और respect में बढ़ोतरी। Career में तेज उछाल। यह रत्न सिंह जातकों के लिए Game Changer माना जाता है।

धनु (Sagittarius): Luck + Respect Combo

धनु राशि वालों के लिए माणिक भाग्य को activate करता है। सामाजिक प्रतिष्ठा और reputation बढ़ाता है। निर्णय लेने की शक्ति को तेज बनाता है।

वृश्चिक (Scorpio): Silent Power का Symbol

वृश्चिक जातकों के लिए माणिक Professional image मजबूत करता है। Inner confidence और dominance बढ़ाता है। Workplace politics में edge देता है।