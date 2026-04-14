  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में कर गए प्रवेश, इसी के साथ खरमास समाप्त, कल से शुरू होगा शादियों का मौसम

सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में कर गए प्रवेश, इसी के साथ खरमास समाप्त, कल से शुरू होगा शादियों का मौसम

14 अप्रैल मंगलवार को 11:45 पर सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश कर गए हैं। इसी के साथ खरमास समाप्त (Kharmas Concluded) हो गया है। 15 अप्रैल से विवाह मुहूर्त शुरू हो गया है। इस वर्ष अधिक ज्येष्ठ मास 17 मई से 15 जून तक रहेगा। अधिक मास में विवाह जैसे मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। 14 अप्रैल मंगलवार को 11:45 पर सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश कर गए हैं। इसी के साथ खरमास समाप्त (Kharmas Concluded) हो गया है। 15 अप्रैल से विवाह मुहूर्त शुरू हो गया है। इस वर्ष अधिक ज्येष्ठ मास 17 मई से 15 जून तक रहेगा। अधिक मास में विवाह जैसे मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी (Devshayani Ekadashi) होगी और चातुर्मास प्रारम्भ (Chaturmas Commences) होगा। विवाह कार्य रुक जाएंगे। 20 नवम्बर से देवोत्थान एकादशी (Devotthan Ekadashi) के बाद विवाह कार्य होंगे।

पढ़ें :- राहुल गांधी ने श्रमिकों का किया समर्थन, बोले-तनख्वाह बढ़ने तक ये बेलगाम महंगाई ज़िंदगी का गला घोंट देती है, यही है विकसित भारत का सच

विवाह के लिए शुभ मुहूर्त

अप्रैल- 15, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29

मई- 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13 व 14

जून- 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 व 29

पढ़ें :- Sankatamochan Hanumaan ji : ' संकटमोचन हनुमान जी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, मंगलवार को करें पूजा

जुलाई- 1, 6, 7, 11 व 12

नवम्बर- 21, 24, 25 व 26

दिसम्बर- 2, 3, 4, 5 व 6

बनारसी पंचांग के अनुसार, खरमास के बाद शादी-विवाह के कुल 38 शुभ मुहूर्त हैं। वहीं, मिथिला पंचांग में चातुर्मास तक कुल 21 लग्न मुहूर्त बताए गए हैं। काशी के महावीर पंचांग के अनुसार, अप्रैल में 10, मई में 10, जून में 11 और जुलाई में सात वैवाहिक लग्न निर्धारित हैं।

इसके बाद चार महीने के लिए चातुर्मास लग जाएगा, जिसमें मांगलिक कार्यों पर रोक रहेगी। ज्योतिषाचार्य राकेश झा के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र में विवाह के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। वैवाहिक बंधन को सबसे पवित्र संबंध माना गया है, इसलिए इसमें ग्रह-नक्षत्रों की अनुकूल स्थिति जरूरी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार विवाह के लिए विशेष रूप से बृहस्पति, शुक्र और सूर्य का शुभ होना आवश्यक होता है।

पढ़ें :- बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर का संपूर्ण जीवन मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत : केशव प्रसाद मौर्य

माघ और फाल्गुन में विवाह करना शुभ

शादी-ब्याह के शुभ लग्न और मुहूर्त के निर्धारण के लिए वृष, मिथुन, कन्या, तुला, धनु और मीन लग्न में से किसी एक का होना जरूरी माना जाता है। वहीं, नक्षत्रों में अश्विनी, रेवती, रोहिणी, मृगशिरा, मूल, मघा और चित्रा में से किसी एक का होना शुभ होता है। इसके अलावा माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ मास में विवाह करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Sankatamochan Hanumaan ji : ' संकटमोचन हनुमान जी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, मंगलवार को करें पूजा

Sankatamochan Hanumaan ji : ' संकटमोचन हनुमान जी को शक्ति का प्रतीक...

Vivah Shubh Muhurat 2026 :  14 अप्रैल के बाद मांगलिक कार्यों की शुरुआत फिर से , देखें सालभर में शुभ मुहूर्त की पूरी लिस्ट

Vivah Shubh Muhurat 2026 :  14 अप्रैल के बाद मांगलिक कार्यों की...

सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में कर गए प्रवेश, इसी के साथ खरमास समाप्त, कल से शुरू होगा शादियों का मौसम

सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में कर गए प्रवेश, इसी के साथ...

Narsingh Jayanti 2026 : अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है नृसिंह जयंती , इस दिन मनाई जाएगी

Narsingh Jayanti 2026 : अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की...

Somvar Shiv Puja special : सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है, जानें कारण

Somvar Shiv Puja special : सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा...

Baisakhi 2026 : नई फसल के स्वागत में पकवानों से महके घर, केसरिया मीठे चावलों की मची धूम

Baisakhi 2026 : नई फसल के स्वागत में पकवानों से महके घर,...