एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के गले में हाथ डाले नजर आए रूमर्ड बॉयफ्रेंड रचित सिंह, देखें वायरल वीडियो

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) इन दिनों अपनी वेब सीरीज महारानी 4 (Maharani 4) को लेकर चर्चा बटोर रही हैं। उनकी इस सीरीज के सभी सीजन को लोगों ने काफी पसंद किया है। हाल ही में सिंगर-एक्टर हिमेश रेशमिया (Himesh Reshammiya) के म्यूजिक कॉन्सर्ट से हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड रचित सिंह (Rachit Singh) को भी दिखा जा सकता है।

रोमांटिक दिखे हुमा-रचित

बता दें कि सामने आया ये वीडियो सिंगर-एक्टर हिमेश रेशमिया (Himesh Reshammiya) के म्यूजिक कॉन्सर्ट का है। वीडियो के बैकग्राउंड में सिंगर की आवाज सुनाई दे रही है। वहींं, वीडियो में देखा जा सकता है कि हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड रचित सिंह (Rachit Singh) को भीड़ में सबसे आगे खड़े देखा जा सकता हैं।

वीडियो में देखा जाता है कि रचित सिंह (Rachit Singh) जब हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) के गले में हाथ डालते हैं, लेकिन एक्ट्रेस उनसे कुछ कहती हैं और फिर दोनों म्यूजिक कॉन्सर्ट एंजॉय करने लगते हैं। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

हुमा कुरैशी का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें, तो हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) इन दिनों वेब सीरीज महारानी 4 (Maharani 4) और ‘दिल्ली क्राइम 3’ (Delhi Crime 3) को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। इसके अलावा हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) को हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘थामा’ (Thamma) में नजर आई थीं।