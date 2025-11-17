  1. हिन्दी समाचार
  2. टेलीविजन
  3. एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के गले में हाथ डाले नजर आए रूमर्ड बॉयफ्रेंड रचित सिंह, देखें वायरल वीडियो

एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के गले में हाथ डाले नजर आए रूमर्ड बॉयफ्रेंड रचित सिंह, देखें वायरल वीडियो

बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) इन दिनों अपनी वेब सीरीज महारानी 4 (Maharani 4) को लेकर चर्चा बटोर रही हैं। उनकी इस सीरीज के सभी सीजन को लोगों ने काफी पसंद किया है। हाल ही में सिंगर-एक्टर हिमेश रेशमिया (Himesh Reshammiya) के म्यूजिक कॉन्सर्ट से हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) का एक वीडियो सामने आया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) इन दिनों अपनी वेब सीरीज महारानी 4 (Maharani 4) को लेकर चर्चा बटोर रही हैं। उनकी इस सीरीज के सभी सीजन को लोगों ने काफी पसंद किया है। हाल ही में सिंगर-एक्टर हिमेश रेशमिया (Himesh Reshammiya) के म्यूजिक कॉन्सर्ट से हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड रचित सिंह (Rachit Singh) को भी दिखा जा सकता है।

पढ़ें :- VIDEO-फिल्म 'थामा' का नया गाना 'दिलबर की आंखों का' हुआ रिलीज रिलीज, नोरा फतेही ने दिखाए जबरदस्त मूव्स

रोमांटिक दिखे हुमा-रचित

बता दें कि सामने आया ये वीडियो सिंगर-एक्टर हिमेश रेशमिया (Himesh Reshammiya) के म्यूजिक कॉन्सर्ट का है। वीडियो के बैकग्राउंड में सिंगर की आवाज सुनाई दे रही है। वहींं, वीडियो में देखा जा सकता है कि हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड रचित सिंह (Rachit Singh) को भीड़ में सबसे आगे खड़े देखा जा सकता हैं।

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

वीडियो में देखा जाता है कि रचित सिंह (Rachit Singh) जब हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) के गले में हाथ डालते हैं, लेकिन एक्ट्रेस उनसे कुछ कहती हैं और फिर दोनों म्यूजिक कॉन्सर्ट एंजॉय करने लगते हैं। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

हुमा कुरैशी का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें, तो हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) इन दिनों वेब सीरीज महारानी 4 (Maharani 4) और ‘दिल्ली क्राइम 3’ (Delhi Crime 3) को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। इसके अलावा हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) को हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘थामा’ (Thamma) में नजर आई थीं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के गले में हाथ डाले नजर आए रूमर्ड बॉयफ्रेंड रचित सिंह, देखें वायरल वीडियो

एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के गले में हाथ डाले नजर आए रूमर्ड बॉयफ्रेंड...

ये फेमस टीवी कपल बने Pati Patni Aur Panga के विनर, सबको पीछे कर हासिल की ट्रॉफी

ये फेमस टीवी कपल बने Pati Patni Aur Panga के विनर, सबको...

फरहान अख्तर की फिल्म ‘120 बहादुर’ ने रिलीज से पहले ही रचा ये इतिहास, जानकर होगा गर्व

फरहान अख्तर की फिल्म ‘120 बहादुर’ ने रिलीज से पहले ही रचा...

अब तेलुगु सिनेमा में तहलका मचाने को तैयार रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी, पोस्टर शेयर कर दी जानकारी

अब तेलुगु सिनेमा में तहलका मचाने को तैयार रवीना टंडन की बेटी...

Bigg Boss 19: रोहित शेट्टी का TV पर प्रणित मोरे ने उड़ाया मजाक, पर क्यों रो पड़ीं तान्या मित्तल?

Bigg Boss 19: रोहित शेट्टी का TV पर प्रणित मोरे ने उड़ाया...

'वाराणसी' से Mahesh Babu का धांसू लुक आउट, राजामौली का सरप्राइज निकला शानदार,

'वाराणसी' से Mahesh Babu का धांसू लुक आउट, राजामौली का सरप्राइज निकला...