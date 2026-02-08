  1. हिन्दी समाचार
Russia Ufa University :  रूस के उफा में यूनिवर्सिटी हॉस्‍टल में चाकूबाजी , चार भारतीय छात्र घायल

रूस के उफा शहर की एक यूनिवर्सिटी के छात्रावास में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब अचना हुए हुए चाकू हमले में चार भारतीय छात्रों सहित कम से कम छह लोग घायल हो गए हैं।

