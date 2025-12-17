  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Russia’s cold inhabited regions :  -50 डिग्री की सर्दी में सांस से निकलने वाली नमी पलभर में बन जाती है बर्फ , इन शहरों में भीषण ठंड

Russia’s cold inhabited regions :  -50 डिग्री की सर्दी में सांस से निकलने वाली नमी पलभर में बन जाती है बर्फ , इन शहरों में भीषण ठंड

रूस के सुदूर इलाके इस वक्त भीषण ठंड की चपेट में हैं, जहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Russia’s cold  inhabited regions : रूस के सुदूर इलाके इस वक्त भीषण ठंड की चपेट में हैं, जहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। जहां एक ओर उत्तर भारत में ठंड और घने कोहरे ने लोगों को कंपकपाने के लिए मजबूर कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कुछ हिस्सों में हालात इससे कहीं ज्यादा भयावह हैं। रूस के सुदूर इलाके इस वक्त भीषण ठंड की चपेट में हैं, जहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। इन इलाकों में हालात ऐसे हैं कि कुछ मिनट खुले में रहना भी जानलेवा हो सकता है। इंसान की सांस से निकलने वाली नमी पलभर में बर्फ बन जाती है।  ये वो इलाके हैं जहां सर्दी कभी खत्म नहीं होती। यहां जिंदगी जीना हर पल एक चुनौती जैसा है।

पढ़ें :- जर्मनी से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो, कहा भारत में तेजी से गिर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर

बर्दिगेस्त्याह (रूस)

तापमान: -52.1°C

साइबेरिया के इस इलाके को इस वक्त दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों में देखा जा रहा है।

टॉमोट (रूस)

पढ़ें :- पाकिस्तान में विरोध, लेकिन ट्रंप के चरणों में झुकने को बेताब आसिम मुनीर.... फिर जा रहे अमेरिका

तापमान: -52°C

यहां ट्रकों के इंजन जम रहे हैं और लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है।

 

वेर्खोयांस्क (रूस)

तापमान: -50°C

पढ़ें :- बंग्लादेशी नेता हसनत अब्दुल्ला के भारत विरोधी बयान के बाद, भारत के विदेश मंत्रालय ने किया तलब

यह शहर पहले ही दुनिया का सबसे ठंडा आबाद एशिया में शामिल हो रहा है। इस जगह 1,000 से अधिक लोग रहते हैं, जो साबित करता है कि इंसान हर तरह के मौसम में ढल सकता है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, ये इलाके Arctic Circle के बेहद करीब स्थित हैं। यहां सूरज की रोशनी बेहद कम समय के लिए मिलती है। बर्फ से ढकी ज़मीन गर्मी को वापस नहीं लौटा पाती। तेज हवाएं ठंड के असर को और बढ़ा देती हैं।

रूस के कई ठंडे इलाकों में स्कूल बंद किए गए हैं। सार्वजनिक गतिविधियां सीमित कर दी गई हैं और लोगों को बिना जरूरत घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Russia's cold inhabited regions :  -50 डिग्री की सर्दी में सांस से निकलने वाली नमी पलभर में बन जाती है बर्फ , इन शहरों में भीषण ठंड

Russia's cold inhabited regions :  -50 डिग्री की सर्दी में सांस से...

जर्मनी से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो, कहा भारत में तेजी से गिर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर

जर्मनी से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शेयर किया...

पाकिस्तान में विरोध, लेकिन ट्रंप के चरणों में झुकने को बेताब आसिम मुनीर.... फिर जा रहे अमेरिका

पाकिस्तान में विरोध, लेकिन ट्रंप के चरणों में झुकने को बेताब आसिम...

बंग्लादेशी नेता हसनत अब्दुल्ला के भारत विरोधी बयान के बाद, भारत के विदेश मंत्रालय ने किया तलब

बंग्लादेशी नेता हसनत अब्दुल्ला के भारत विरोधी बयान के बाद, भारत के...

Video: महिला विधायकों ने एक-दूसरे के बाल नोचे और मारपीट की, लाइव टेलीकास्ट होती रही विधानसभा की कार्यवाही

Video: महिला विधायकों ने एक-दूसरे के बाल नोचे और मारपीट की, लाइव...

Mexico : मेक्सिको में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा; अब तक 7 लोगों की मौत

Mexico : मेक्सिको में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा; अब तक...