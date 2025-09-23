  1. हिन्दी समाचार
  3. सहारनपुर SSP ​का बड़ा एक्शन,नवरात्र व शाकुंभरी मेला ड्यूटी से गायब 16 पुलिसकर्मियों किया सस्पेंड

यूपी के सहारनपुर जिले के एसएसपी आशीष तिवारी (SSP Ashish Tiwari) ने नवरात्र (Navratri) और शाकुंभरी देवी मेले (Shakumbhari Devi Fair) के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले 16 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। सोमवार को जारी आदेश में यह कार्रवाई की गई है।

संतोष सिंह 
Updated Date

निलंबित किए गए कर्मियों में निरीक्षक संजय कुमार, उपनिरीक्षक रामेन्द्र सिंह और महिला उपनिरीक्षक मनबीरी सिंह शामिल हैं। इसके अलावा मुख्य आरक्षी प्रदीप कुमार, अरुण सोलंकी और भोपाल सिंह को भी निलंबित किया गया है। आरक्षी रविन्द्र कुमार, रोबिन कुमार, मुनीश कुमार और महिला मुख्य आरक्षी निर्मला भी इस सूची में हैं। रिक्रूट आरक्षी दीपक कुमार, धनंजय सरकार, अशोक कुमार, योगेन्द्र सिंह, हरिओंम सिंह और भोपाल सिंह को भी निलंबित किया गया है।

नवरात्र (Navratri)  और शाकुंभरी देवी मेले (Shakumbhari Devi Fair) में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस दौरान पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दी जाती है। जांच में पाया गया कि कई पुलिसकर्मी बिना सूचना के ड्यूटी से गायब थे। एसएसपी (SSP) ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए तत्काल कार्रवाई की।

एसएसपी आशीष तिवारी (SSP Ashish Tiwari)  ने कहा कि त्योहार के समय ड्यूटी से गायब रहना अपराध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। पुलिस विभाग के सूत्रों के अनुसार, भविष्य में भी ऐसी लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में सतर्कता का संदेश गया है।

