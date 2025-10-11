Bigboss 19 : 'वीकेंड का वार' में मालती पर भड़के सलमान खान , बोले 'यहां आने से पहले तुमने......

बिगबॉस 19 जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जब से मालती चाहर एंट्री ली हैं तब से घर में तूफान मचा हुआ है। इस शो को लेकर ऑडियंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ी हुई है। इस शो में क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर की एंट्री के बाद से ही घर की पूरी सत्ता ही बदल गई। ऐसे में इस बार का ‘वीकेंड का वार’ बेहद खास होने वाला है। एक तरफ सलमान खान जहां कुछ लोगों की क्लास लगाएंगे तो वहीं कई लोगों की तारीफ करेंगे। ‘वीकेंड का वार’ में सलमान के निशाने पर मालती आने वाली हैं। वहीं, घरवाले भी उनकी असलियत बताते दिखेंगे।

घरवालों ने मालती को बताया रेड फ्लैग

‘वीकेंड का वार’ का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में सलमान खान, मालती चाहर से कहते हैं, ‘मालती आपकी एंट्री बीच सीजन में हुई है। कुछ लोगों को इंसिक्योरिटी हुई होगी। घरवालों ये ग्रीन फ्लैग हैं रेड फ्लैग।’ ये सुनते ही सबसे पहले तान्या मित्तल कहती हैं, ‘पूरा ही उठाकर दे दो ये पूरी ही रेड फ्लैग हैं।’ इसके बाद बसीर कहते हैं, ‘इनकी हर बात पर एक्सक्यूजेस ही होते हैं।’ फरहाना भट्ट ने कहा, ‘ये बस लड़ने के बहाने तलाशती हैं हमेशा।’ आखिरी ने सलमान, मालती से कहते हैं, ‘आपने यहां आने से पहले अपना हाथ पढ़ा था।’ ये सुनने के बाद मालती का के चेहरे का रंग उड़ जाता है।

मालती को लेकर ये क्या बोल गईं फरहाना

इसके पहले ‘वीकेंड का वार’ का एक और प्रोमो सामने आया था, जिसमें सलमान खान मालती से बात करते दिखे। वो पूछते हैं कि इस घर में ग्रुप को लेकर क्या कहेंगीं। मालती कहती हैं, ‘इस घर में दो ग्रुप पहले से हैं।’ इस पर सलमान ने कहा कि तीसरा ग्रुप भी बनने वाला था। ये सुनते ही फरहाना ने मालती पर तंज कसते हुए कहा, ‘बनते-बनते रह गया।’ सलमान ने पूछा क्यों नहीं बन पाया। फरहाना कहती हैं, ‘इसने अपनी असलियत दिखा दी।’