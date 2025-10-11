  1. हिन्दी समाचार
  2. Bigg Boss 19
  3. Bigboss 19 : ‘वीकेंड का वार’ में मालती पर भड़के सलमान खान , बोले ‘यहां आने से पहले तुमने……

Bigboss 19 : ‘वीकेंड का वार’ में मालती पर भड़के सलमान खान , बोले ‘यहां आने से पहले तुमने……

बिगबॉस 19 जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ  है। जब से  मालती चाहर एंट्री ली हैं तब से घर में तूफान मचा हुआ है। इस शो को लेकर ऑडियंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ी हुई है। इस शो में क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर की एंट्री के बाद से ही घर की पूरी सत्ता ही बदल गई। ऐसे में इस बार का 'वीकेंड का वार' बेहद खास होने वाला है। एक तरफ सलमान खान जहां कुछ लोगों की क्लास लगाएंगे तो वहीं कई लोगों की तारीफ करेंगे। 'वीकेंड का वार' में सलमान के निशाने पर मालती आने वाली हैं। वहीं, घरवाले भी उनकी असलियत बताते दिखेंगे।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बिगबॉस 19 जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ  है। जब से  मालती चाहर एंट्री ली हैं तब से घर में तूफान मचा हुआ है। इस शो को लेकर ऑडियंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ी हुई है। इस शो में क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर की एंट्री के बाद से ही घर की पूरी सत्ता ही बदल गई। ऐसे में इस बार का ‘वीकेंड का वार’ बेहद खास होने वाला है। एक तरफ सलमान खान जहां कुछ लोगों की क्लास लगाएंगे तो वहीं कई लोगों की तारीफ करेंगे। ‘वीकेंड का वार’ में सलमान के निशाने पर मालती आने वाली हैं। वहीं, घरवाले भी उनकी असलियत बताते दिखेंगे।

पढ़ें :- Bigboss 19 : मालती चाहर पर आग बबूला हुए मृदुल तिवारी , कहा 'इतनी गंदी गाली...'

घरवालों ने मालती को बताया रेड फ्लैग

‘वीकेंड का वार’ का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में सलमान खान, मालती चाहर से कहते हैं, ‘मालती आपकी एंट्री बीच सीजन में हुई है। कुछ लोगों को इंसिक्योरिटी हुई होगी। घरवालों ये ग्रीन फ्लैग हैं रेड फ्लैग।’ ये सुनते ही सबसे पहले तान्या मित्तल कहती हैं, ‘पूरा ही उठाकर दे दो ये पूरी ही रेड फ्लैग हैं।’ इसके बाद बसीर कहते हैं, ‘इनकी हर बात पर एक्सक्यूजेस ही होते हैं।’ फरहाना भट्ट ने कहा, ‘ये बस लड़ने के बहाने तलाशती हैं हमेशा।’ आखिरी ने सलमान, मालती से कहते हैं, ‘आपने यहां आने से पहले अपना हाथ पढ़ा था।’ ये सुनने के बाद मालती का के चेहरे का रंग उड़ जाता है।

मालती को लेकर ये क्या बोल गईं फरहाना

इसके पहले ‘वीकेंड का वार’ का एक और प्रोमो सामने आया था, जिसमें सलमान खान मालती से बात करते दिखे। वो पूछते हैं कि इस घर में ग्रुप को लेकर क्या कहेंगीं। मालती कहती हैं, ‘इस घर में दो ग्रुप पहले से हैं।’ इस पर सलमान ने कहा कि तीसरा ग्रुप भी बनने वाला था। ये सुनते ही फरहाना ने मालती पर तंज कसते हुए कहा, ‘बनते-बनते रह गया।’ सलमान ने पूछा क्यों नहीं बन पाया। फरहाना कहती हैं, ‘इसने अपनी असलियत दिखा दी।’

पढ़ें :- Bigboss 19 : वाइल्ड कार्ड एंट्री मालती ने आते तान्या मित्तल पर किया वार, गौरव खन्ना को बताई सच्चाई

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bigboss 19 : 'वीकेंड का वार' में मालती पर भड़के सलमान खान , बोले 'यहां आने से पहले तुमने......

Bigboss 19 : 'वीकेंड का वार' में मालती पर भड़के सलमान खान...

Bigboss 19 : सलमान खान के शो में आएंगी जॉनी लीवर की बेटी जैमी, वीकेंड वार में होगा धमाका

Bigboss 19 : सलमान खान के शो में आएंगी जॉनी लीवर की...

Bigboss 19 : मालती चाहर पर आग बबूला हुए मृदुल तिवारी , कहा 'इतनी गंदी गाली...'

Bigboss 19 : मालती चाहर पर आग बबूला हुए मृदुल तिवारी ,...

Bigboss 19 : वाइल्ड कार्ड एंट्री मालती ने आते तान्या मित्तल पर किया वार, गौरव खन्ना को बताई सच्चाई

Bigboss 19 : वाइल्ड कार्ड एंट्री मालती ने आते तान्या मित्तल पर...

Bigboss19 : क्यों अमाल के लिए बदनाम हो रहे सलमान खान , आडियन्स कर रही ये मांग , यहां जाने हकीकत

Bigboss19 : क्यों अमाल के लिए बदनाम हो रहे सलमान खान ,...

‘स्पिरिचुअल आदमी हूं बैकलेस…’, Elvish Yadav ने Tanya Mittal पर कसा तंज़ , व्लॉग में उड़ाई खिल्ली

‘स्पिरिचुअल आदमी हूं बैकलेस…’, Elvish Yadav ने Tanya Mittal पर कसा तंज़...