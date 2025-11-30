बिग बॉस 19 के लेटेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने दिवगंत अभिनेता धमेंद्र को दी इमोशनल श्रद्धांजलि

मुंबई। मशहूर एक्टर धर्मेंद्र (Famous actor Dharmendra) की मौत के कुछ ही दिनों बाद, बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के लेटेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड में उन्हें इमोशनल श्रद्धांजलि (emotional tribute) दी। एपिसोड की शुरुआत में, सलमान ने कहा कि इस नुकसान ने इंडस्ट्री और देश भर के दर्शकों को कितना गहरा नुकसान पहुंचाया है। दर्शकों को संबोधित करते हुए, उन्होंने धर्मेंद्र की मौत के असर के बारे में बात की। इसे सिनेमा प्रेमियों के लिए एक बड़ा झटका बताया है। एक्टर ने यह भी बताया कि देश, फैंस और फिल्म इंडस्ट्री (film industry) को बड़ा नुकसान हुआ है और कहा कि उनकी कमी बहुत महसूस होगी।

अभिनेता सलमान खान (actor salman khan) ने कहा कि देश को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। फैंस को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान और दुख है। मुझे लगता है कि आप समझ रहे हैं मैं किनकी बात कर रहा हूं। सलमान ने ऐसे हालात में एपिसोड होस्ट करने की मुश्किल पर भी बात की और माना कि काश वह इस हफ्ते वीकेंड का वार न कर रहे होते। खैर भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। काश इस हफ़्ते का वीकेंड का वार मैं नहीं कर रहा होता, लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है। बॉलीवुड के ही-मैन के नाम से मशहूर इस महान एक्टर का 24 नवंबर, 2025 को निधन हो गया। देओल परिवार ने गुरुवार को बांद्रा के ताज लैंड्स एंड के सीसाइड लॉन्स में सेलिब्रेशन ऑफ़ लाइफ़ नाम से एक प्रार्थना सभा रखी। जहां फ़िल्म जगत के जाने-माने लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए। वहां मौजूद लोगों में सलमान खान, माधुरी दीक्षित और उनके पति, करण जौहर, रेखा, अक्षय कुमार, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और इंडस्ट्री के कई लोग शामिल हुए।