Bigg Boss 19: सलमान खान ने Tanya Mittal को लेकर बताया सच, बोले 'भैया से सैय्या पे...

बिग बॉस के घर के बाहर तान्या मित्तल की पॉपुलैरिटी सलमान खान को रास नहीं आई। वो लगातार प्लान फ़ेल करने में लगे हुए हैं । पिछले वीकेंड का वॉर में सलमान खान ने अशनूर कौर की बॉडी शेमिंग करने के लिए तान्या मित्तल को फटकार लगाई थी। सिर्फ यही नहीं सलमान खान ने अमाल मलिक को भी चेतावनी दी थी यह कहते हुए कि तान्या उन्हें मालती चाहर के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हैं।

फेल हुआ तान्या का गेम प्लान

बता दें कि इस वीकेंड का वार में सलमान अमाल और बाकी घरवालों के खिलाफ तान्या के गेम प्लान का पूरा पोल खोल देंगे । बिग बॉस 19 वीकेंड का वार का नया प्रोमो रिलीज हुआ है। इसमें सलमान कह रहे हैं, “तान्या, अमाल को नॉमिनेट करने का आपका गेम प्लान फेल हो गया क्योंकि बिग बॉस ने आपको अमाल का ऑप्शन ही नहीं दिया। इतना बिल्ड-अप दिया है कि मैं सबके सामने अमाल को भैया बोलूंगी, आप जलाना चाह रही थीं, उकसाना चाह रही थीं लेकिन किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। अब भैया से सैय्या पर तो जा नहीं सकते।”

अमाल मलिक लगातार मुस्कुरा रहे थे

सलमान ने आगे कहा कि अगर यही आपका गेम प्लान है तो क्या गेम प्लान है आपका। इस पूरे वाक्या के दौरान एक तरफ जहां तान्या का चेहरा शर्मशार हो रहा था वहीं दूसरी ओर अमाल इस स्थिति में हस रहे थे।पिछले वीकेंड का वॉर में तान्या ने सबके सामने अमाल को भैया कहा था। इसके बाद पूरे हफ्ते वो फरहाना के साथ इसको लेकर बातचीत करती रहीं। पूरा टाइम वो बिग बॉस से इजाजत मांगती रहीं कि उनको अमाल को नॉमिनेट करने का मौका मिले। हालांकि ये मौका आया नहीं।

घर में वापस आए प्रणित मोर

इस हफ्ते प्रणित मोरे, जो पहले स्वास्थ्य कारणों से घर से बाहर हो गए थे वह वापस लौट आए। इससे उनके दोस्त बेहद खुश है। बिग बॉस में इस बार पांच लोग नॉमिनेट हुए हैं जिनमें अभिषेक बजाज, अशनूर कौर, गौरव खन्ना, नीलम गिरी और फराहना भट्ट हैं।